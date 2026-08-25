Hrvatska nastavlja 'žetvu' medalja: Stiglo čak pet srebrnih i jedna brončana

Četvrti natjecateljski dan na Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu donio je hrvatskim predstavnicima u boćanju čak pet srebrnih medalja, a medaljaški niz nastavljen je i u plivanju, broncom Luke Cvetka.

Četiri srebrne medalje osvojili su hrvatski predstavnici u raffa inačici boćanja, a dvostruko srebrni su Ana Juginović i Luka Žure. U borbi za pojedinačno zlato bolji od njih bili su Talijanka Laura Picchio (7-4) i Jacopo Frisoni iz San Marina (8-3).

Vrlo blizu zlatnoj medalji bio je ženski par Ana Juginović i Neda Ćorić, čije su vodstvo 6-2 preokrenule Talijanke Laura Picchio i Kety Crescenzi u završnih 8-9. Tijesno je finale izgubljeno i u konkurenciji muških parova, Luka Žure i Duje Pirić poraženi su 6-7 od Sanmarinaca Jacopa Frisonija i Enrica Dall' Olma.

Ipak, najbliži je zlatnoj kolajni bio Marino Milićević u volo brzinskom izbijanju. Njegov finalni dvoboj s Francuzom Fredericom Marsensom završio je omjerom 47-47, a u doigravanju (pripetavanju) Francuz je bio pribraniji za dodatnih 10-7 i zlatno odličje.

Za nastavak trofejnog niza hrvatskog plivanja na Igrama u Tarantu pobrinuo se Luka Cvetko osvajanjem brončane medalje (22.16) u disciplini 50 metara slobodnim načinom. Ispred njega završili su Talijani Giovanni Guatti (21.96) i Lorenzo Ballarati (22.00), sa zamijenjenim mjestima u odnosu na kvalifikacije. Drugi naš finalist, Božo Puhalović, završio je na osmom mjestu (22.86).

Amina Kajtaz Pinjo zauzela je sedmo mjesto u finalnoj utrci discipline 200 m leptir (2:15.03), a do sedmog mjesta doplivao je i Luka Čarapović na 100 m leđno (55.29). U kvalifikacijama su zapeli Karlo Perčinić, koji je bio 13. na 200 m leptir, i Mia Hren s 14. mjestom na 50 m slobodnim načinom.

Sjajni badmintonaš Aria Dinata osigurao je najmanje srebro plasmanom u finale Mediteranskih igara pobjedama protiv Egipćanina Kareema Mahmouda Ahmeda Ezzata (21-9, 21-10) i Talijana Giovannija Totija (21-15, 21-16). Suparnik u finalu, u srijedu, bit će mu još jedan Talijan, Fabio Caponio.

U ženskoj turniru Jelena Buchberger je odlično krenula u četvrtfinalni dvoboj (21-12), ali nije izdržala do kraja. Talijanka Yasmine Hamza preokrenula je meč sa 21-18 i 21-16.

Za nastavak medaljaške priče iz borilačkih sportova pobrinula se boksačica Sara Beram prolaskom u polufinale kategorije do 65 kg. Protiv Tunižanke Molke Khalifi ostvarila je uvjerljiv trijumf (5-0) pa će se u srijedu za finale boriti protiv Alžirke Djouher Benane.

Na kraju večernjeg programa u srijedu u ring će i superteškaš Marko Perković u borbu za finale protiv brončanog francuskog olimpijca iz Pariza Aboudoua Moindzea. Dakle, dvije se medalje smiješe i iz boksa, uskoro ćemo saznati i kojeg će biti sjaja.

S ukupno 19 medalja Hrvatska je osma na ljestvici država (2+12+5).