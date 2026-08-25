FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAŽEN JE /

Englezi: 'Kovačić odlazi iz Cityja, a evo tko su najveći kandidati za njegov potpis'

Englezi: 'Kovačić odlazi iz Cityja, a evo tko su najveći kandidati za njegov potpis'
×
Foto: NG Chun Yin/Alamy/Profimedia

Uz spomenuta tri kluba, zainteresirani su i Villarreal te Real Betis

25.8.2026.
23:05
Sportski.net
NG Chun Yin/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Mateo Kovačić mogao bi vrlo brzo napustiti Manchester City, a hrvatski veznjak navodno je meta brojnih klubova u Premier ligi i šire.

Kako piše engleski portal CaughtOffside Kovačić nije u pregovorima o potpisivanju novog ugovora s Man Cityjem, a očekuje se da će klub biti otvoren za ponude kako bi ga otpustio. 

Isti izvor navodi kako kako bi ga Aston Villa i West Ham jako voljeli vidjeti u svojim redovima, ali i kako bi ispred njih Milan mogao predvoditi utrku za njegov potpis.

Sugerira se da bi Kovačić mogao biti zainteresiran za ponovni susret sa svojim sunarodnjakom Lukom Modrićem na San Siru, ali još nema ništa pomaknuto u vezi s tom situacijom.

Kod Luke?

Najvjerojatnije će, međutim, Kovačić uskoro napustiti stadion Etihad.

"Nema nikakvih razgovora o novom ugovoru za Kovačića u Cityju", navode svoj izvor Englezi dodajući kako bi želio ostati anoniman radi zaštite odnosa.

Uz spomenuta tri kluba, zainteresirani su i Villarreal te Real Betis, a City će 'vjerojatno biti otvoren za ponude u siječnju'. 

Kovačić je u Manchester City stigao 2023. godine iz Chelseaja i odmah osvojio Premier ligu. U dvije godine na Etihadu osvojio je još nekoliko trofeja, a Pep Guardiola ga je često koristio zbog njegove sposobnosti kontrole igre i sigurnosti s loptom. 

Mateo KovačićManchester CityTransfer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike