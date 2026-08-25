Englezi: 'Kovačić odlazi iz Cityja, a evo tko su najveći kandidati za njegov potpis'

Mateo Kovačić mogao bi vrlo brzo napustiti Manchester City, a hrvatski veznjak navodno je meta brojnih klubova u Premier ligi i šire.

Kako piše engleski portal CaughtOffside Kovačić nije u pregovorima o potpisivanju novog ugovora s Man Cityjem, a očekuje se da će klub biti otvoren za ponude kako bi ga otpustio.

Isti izvor navodi kako kako bi ga Aston Villa i West Ham jako voljeli vidjeti u svojim redovima, ali i kako bi ispred njih Milan mogao predvoditi utrku za njegov potpis.

Sugerira se da bi Kovačić mogao biti zainteresiran za ponovni susret sa svojim sunarodnjakom Lukom Modrićem na San Siru, ali još nema ništa pomaknuto u vezi s tom situacijom.

Kod Luke?

Najvjerojatnije će, međutim, Kovačić uskoro napustiti stadion Etihad.

"Nema nikakvih razgovora o novom ugovoru za Kovačića u Cityju", navode svoj izvor Englezi dodajući kako bi želio ostati anoniman radi zaštite odnosa.

Uz spomenuta tri kluba, zainteresirani su i Villarreal te Real Betis, a City će 'vjerojatno biti otvoren za ponude u siječnju'.

Kovačić je u Manchester City stigao 2023. godine iz Chelseaja i odmah osvojio Premier ligu. U dvije godine na Etihadu osvojio je još nekoliko trofeja, a Pep Guardiola ga je često koristio zbog njegove sposobnosti kontrole igre i sigurnosti s loptom.