Kovačić glavna zvijezda Cityjevog treninga: Pogledajte što su mu napravili Gvardiol i društvo

Manchester City prolazi kroz veliko razdoblje promjena. Nakon odlaska Pepa Guardiole na klupu je stigao njegov bivši pomoćnik Enzo Maresca, a Talijan je odmah pokazao koliko vjeruje Jošku Gvardiolu, koji je produžio ugovor s klubom.

Mateo Kovačić zasad također ostaje dio momčadi, a upravo je hrvatski veznjak bio u središtu pažnje na posljednjem treningu.

Trying to recreate the Kovacic trick 😅 pic.twitter.com/u10219KgDj — Manchester City (@ManCity) August 12, 2026

City je objavio simpatičnu snimku na kojoj Kovačića zadirkuju Gvardiol, Omar Marmoush, Tijjani Reijnders i Antoine Semenyo. Suigrači su pokušavali kopirati jedan od njegovih poteza s loptom, pritom ga namjerno karikirajući.

Kovačić je sve prihvatio uz osmijeh, a atmosfera među igračima jasno pokazuje da se hrvatski dvojac dobro uklopio u novu eru Manchester Cityja.