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KOMEDIJA /

Kovačić glavna zvijezda Cityjevog treninga: Pogledajte što su mu napravili Gvardiol i društvo

Kovačić glavna zvijezda Cityjevog treninga: Pogledajte što su mu napravili Gvardiol i društvo
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Foto: Adrian Dennis/AFP/Profimedia

City je objavio simpatičnu snimku

13.8.2026.
13:39
Sportski.net
Adrian Dennis/AFP/Profimedia
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Manchester City prolazi kroz veliko razdoblje promjena. Nakon odlaska Pepa Guardiole na klupu je stigao njegov bivši pomoćnik Enzo Maresca, a Talijan je odmah pokazao koliko vjeruje Jošku Gvardiolu, koji je produžio ugovor s klubom.

Mateo Kovačić zasad također ostaje dio momčadi, a upravo je hrvatski veznjak bio u središtu pažnje na posljednjem treningu.

 

 

City je objavio simpatičnu snimku na kojoj Kovačića zadirkuju Gvardiol, Omar Marmoush, Tijjani Reijnders i Antoine Semenyo. Suigrači su pokušavali kopirati jedan od njegovih poteza s loptom, pritom ga namjerno karikirajući.

Kovačić je sve prihvatio uz osmijeh, a atmosfera među igračima jasno pokazuje da se hrvatski dvojac dobro uklopio u novu eru Manchester Cityja.

Manchester CityJoško GvardiolMateo Kovačić
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