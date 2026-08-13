Virus za koji ne postoje cjepivo ni lijek otkriven u susjedstvu: 'Ponašajte se odgovorno'

Kod jednog komarca ulovljenog na području beogradske gradske općine Čukarica detektirana je prisutnost genoma virusa Zapadnog Nila, piše u četvrtak Nova.rs.

Laboratorij Sektora "Gradska čistoća" za ekologiju i unapređenje životnog okoliša priopćio je da je tijekom analize ulovljenih komaraca s područja Beograda detektirao jedan uzorak pozitivan na prisutnost genoma virusa Zapadnog Nila, i to kod komarca iz roda Culex.

Komarac je ulovljen na području općine Čukarica, na Ranžirnom kolodvoru "Železnik", a analiziran je metodom Real-time PCR, navodi se na internetskoj stranici tog poduzeća, čije ekipe gotovo svakodnevno provode tretiranje protiv komaraca.

Apelirali na građane

Apelirali su na građane da se ponašaju savjesno, da obavezno koriste repelente i mrežice protiv komaraca te da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom razdoblja najveće aktivnosti ovih insekata, od 19 do 24 sata.

Sektor za ekologiju i unapređenje životnog okoliša nastavit će svakodnevno pratiti brojnosti komaraca na području svih beogradskih općina, kao i njihovo suzbijanje, najavljeno je.

Institut za javno zdravstvo Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut" objavio je 6. kolovoza da su u Srbiji ove godine zabilježena prva dva slučaja oboljenja od groznice Zapadnog Nila.

Oboljeli su s područja grada Beograda, stari 75 i 82 godine, te su hospitalizirani na Klinici za infektivne i tropske bolesti zbog razvoja neuroinvazivnog oblika bolesti.

Ne postoji ni cjepivo ni lijek

Podsjetimo, krajem prošlog mjeseca Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je na pojačan oprez nakon što je u južnoj Europi zabilježeno nekoliko slučajeva groznice Zapadnog Nila.

Prema WHO-u, virus Zapadnog Nila obično se prenosi između komaraca i ptica. Međutim, zaraženi komarci mogu ugristi i zaraziti ljude, najčešće između srpnja i rujna.

Prema Institutu Roberta Kocha (RKI), njemačkoj ustanovi za kontrolu i prevenciju bolesti, većina zaraženih ljudi nije ni svjesna da ima virus. Istraživači stoga pretpostavljaju da postoji velik broj neprijavljenih slučajeva.

U težim slučajevima bolest može zahvatiti živčani sustav i dovesti do stanja poput encefalitisa i meningitisa. Ne postoji ni cjepivo ni lijek protiv virusa. Liječnici mogu liječiti samo simptome.

WHO savjetuje putnicima da smanje rizik od uboda komaraca nošenjem odgovarajuće odjeće i korištenjem sredstava protiv komaraca.