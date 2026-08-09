Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni načini zaštite od komaraca zapravo ne djeluju

S dolaskom toplijih dana, borba protiv komaraca postaje neizbježan dio svakodnevice. Tržište je preplavljeno proizvodima koji obećavaju mirne večeri bez uboda.

Ipak, entomolozi upozoravaju da se mnogi pojedinci oslanjaju na rješenja čija je učinkovitost upitna, a često i nepostojeća. Stoga je potrebno razdvojiti marketinške tvrdnje od znanstveno dokazanih činjenica, piše Southern Living.

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Mitovi s polica trgovina

Među najpopularnijim, a ujedno i najneučinkovitijim proizvodima, ističu se svijeće s citronelom. Iako njihov miris asocira na ljetne večeri i zaštitu od komaraca, znanstvene činjenice ukazuju na suprotno. Istraživanja pokazuju da citronela ne odbija komarce, već samo privremeno prikriva mirise ljudskog tijela koji ih privlače. Na otvorenom prostoru, gdje i najmanji povjetarac može raspršiti dim, njihov je učinak gotovo zanemariv.

Slična je situacija i s narukvicama protiv komaraca. Iako su praktične, osobito za djecu, one štite isključivo milimetarsko područje kože koje prekrivaju. Ostatak tijela tako ostaje potpuno izložen. Štoviše, francuska agencija za sigurnost (ANSES) upozorila je na potencijalne rizike poput kožnih iritacija kod djece zbog dugotrajnog kontakta s eteričnim uljima.

Treća velika zabluda su ultrazvučni uređaji. Ideja da zvuk visoke frekvencije može oponašati prirodne neprijatelje komaraca čini se privlačnom, no brojne znanstvene studije nisu pronašle nikakve dokaze koji bi potkrijepili te tvrdnje.

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Zamke i lampe

Lampe koje ultraljubičastim svjetlom privlače i strujom ubijaju leteće insekte čine se kao učinkovito rješenje, no stručnjaci se s time ne slažu. Problem proizlazi iz činjenice da komarce UV svjetlo ne privlači u značajnoj mjeri. Jedna je analiza pokazala da komarci čine tek oko pet posto ukupnog ulova takvih lampi tijekom sezone. Umjesto komaraca, te naprave masovno uništavaju noćne oprašivače i druge korisne kukce, narušavajući tako lokalni ekosustav.

Slično vrijedi i za popularne "uradi sam" zamke, poput kanti s vodom i travom. Ideja je privući ženku da položi jajašca u vodu tretiranu larvicidom. Međutim, takve zamke rješavaju samo mali dio problema. Prvo, privlači se ženka koja je već pila krv i spremna je za novi obrok čim položi jajašca, izlažući prisutne riziku od uboda. Drugo, mnoge vrste komaraca uopće ne polažu jaja u takve spremnike.

U moru internetskih savjeta ističe se i trik s ventilatorom i mrežom, koji bi trebao usisati komarce. Iako je na taj način moguće uhvatiti manji broj jedinki, čim se ventilator ugasi, preživjeli će odletjeti. Učinkovitija primjena ventilatora jest u stvaranju struje zraka koja otežava letenje komarcima, koji su slabi letači.

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Prirodne alternative s ograničenim dometom

Mnogi se u potrazi za ekološkim rješenjima okreću biljkama i eteričnim uljima. Međutim, sadnja lavande ili ružmarina oko terase neće stvoriti zaštitnu barijeru. Premda njihovi ekstrakti, odnosno ulja, mogu imati repelentna svojstva, učinak se postiže tek oslobađanjem tih ulja gnječenjem lišća. Eterična ulja nanesena na kožu pružaju tek kratkotrajnu zaštitu jer su vrlo hlapljiva i zahtijevaju često nanošenje.

Što onda zaista djeluje?

Stručnjaci su suglasni da najpouzdaniju zaštitu pruža integrirani pristup. Osnovu čine repelenti čija je učinkovitost znanstveno dokazana. To su proizvodi koji sadrže aktivne tvari poput DEET-a, pikaridina (ikaridina) ili IR3535. Oni pružaju dugotrajnu zaštitu ometajući receptore komaraca. Uz to, ključno je ukloniti sva mjesta s ustajalom vodom u dvorištu - od tanjurića za tegle do začepljenih oluka, jer su to idealna legla. U posudama koje se ne mogu isprazniti, poput bačvi s kišnicom, mogu se koristiti larvicidne tablete (Bti).

Konačno, važne su i mehaničke barijere. Postavljanje mrežica na prozore i vrata, nošenje svijetle odjeće dugih rukava te izbjegavanje boravka na otvorenom u sumrak ključni su koraci.

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