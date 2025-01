Kako se riješiti neugodnog mirisa luka? Redditovci otkrili trik, jako je jednostavan

Miris luka može biti nevjerojatno neugodan i uporan, a ponekad se čini da ga ništa ne može ukloniti. Jedna korisnica Reddita našla se u takvoj situaciji nakon kuhanja s lukom u svom stanu. Iako je poduzela sve moguće korake, miris se zadržao danima, a Reddit zajednica brzo je priskočila u pomoć s raznim savjetima.

Korisnica je detaljno opisala svoj problem na Redditu:

"Miris luka u stanu muči me već danima. Pripremala sam luk u svom stanu prije tri dana i sada cijeli stan smrdi po luku. Moja odjeća, posteljina, ručnici u ormaru… Sve. Upalila sam napu i otvorila prozor dok sam kuhala, ali to nije pomoglo. Počela sam s ribanjem kuhinje i ostavila tanjuriće s bijelim octom posvuda, no ni to nije pomoglo. Oprala sam zidove sapunom i vodom i sve što se moglo oprati, kao i kauč i ostale presvlake te temeljito usisala tepihe, ali ništa ne pomaže. Kad uđem u stan, miris luka je i dalje jak. Jako je hladno tamo gdje živim, ali ipak sam držala prozore otvorenima i ventilatore upaljene što je više moguće, a miris se nije nimalo smanjio. Što još mogu učiniti? Trebam li kupiti generator ozona?"

Savjeti Redditovca

Čitatelji Reddita brzo su ponudili svoja rješenja, od jednostavnih trikova do ozbiljnijih intervencija. Ovo su neki od najzanimljivijih prijedloga:

Mirisne svijeće i voskovi

Jedna korisnica društvene mreže Reddit preporučila je mirisne svijeće i voskove za neutraliziranje neugodnih mirisa:

"Koristim svijeće od sojinog voska za ovakve situacije. Moj zaručnik je jučer napravio pečenje s puno luka, a danas sam ujutro zapalila svijeću i on je upio sav miris luka. Na Amazonu možete pronaći voskove za kućne ljubimce."

Provjera skrivenih izvora mirisa

Drugi su korisnici sugerirali da bi miris mogao dolaziti od zaostalog luka:

"Jeste li možda ostavili luk u hladnjaku ili ga bacili u smeće koje još nije izneseno? Možda ga je kućni ljubimac uzeo i negdje ispljunuo…"

