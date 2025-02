Hrvatica kupila stan pa požalila: 'Ne mogu spavati'. Objasnili joj od kojeg sindroma pati

Žena koja se na Redditu predstavila kao @Aprilliant podijelila s korisnicima nezadovoljstvo zbog kupnje stana, nakon čega su brojni korisnici komentirali kako su proživjeli slična iskustva.

Danas je mnogima gotovo nemoguće kupiti stan, a zbog teške financijske situacije neke od glavnih opcija koje nam preostaju su kredit ili kupnja od rodbine. Tako je napravila i jedna žena, koja na kraju nije bila zadovoljna načinom na koji je to izvela, pa je svoje dojmove odlučila podijeliti s korisnicima Reddita.

"Kupila sam stan u startu precijenjen i tek sad po useljenju vidim još masu nedostataka koje bi trebalo riješiti. Požalila sam odluku i nedostaje mi stan u kojem sam živjela u najmu i sve vezano za njega. Ne mogu spavati, jesti. Molim suzdržite se od negativnih komentara. Stan je inače kupljen za bliskog člana obitelji, ja ću privremeno boraviti u njemu, ali i u kontekstu osobe kojoj sam kupila, imam veliko žaljenje jer mislim da on ima isto takvo mišljenje. Bojim se podijeliti to i reći na glas. Ima li netko slično iskustvo i kako ste se nosili s tim?'', napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sindrom vezan uz kupnju nekretnine i pokretnine

"Računaj da nitko nije sad baš 100 posto sretan, treba imati i realna očekivanja. Također, mlijeko je proliveno, nema se smisla sad sekirati oko toga. Ako ostaneš jako nezadovoljna, moći ćeš prodati, nije smak svijeta", napisala joj je jedna osoba u komentarima, dok je druga dodala ''nisi ni prva ni zadnja kojoj se glupost dogodila, sad je broj jedan akcija i fokus na rješavanje problema, a ne usmjeravanje energije na loše odluke iz prošlosti''.

Jedna je psihologinja je podijelila slično iskustvo. "Ako je imalo utješno - kao da slušam sebe. Kupila sam stan prije godinu i nešto sitno, s ovim tržišnim cijenama apsolutno precijenjen. U razgledavanju mi se strašno svidio, jedva sam čekala da bude moj, a kada sam ga kupila, UŽAS! Prvih nekoliko mjeseci sam imala grč u trbuhu samo kad bih se sjetila da 'moram tamo'. Odugovlačila sam s radovima, uređenjem, internetom i svim ostalim. Imala sam noćne more, žalila sam što sam kupila taj stan, skučenost, ali više mentalna nego prostorna. Bilo me sram pozvati prijatelje tamo, iako su mi svi rekli da im se sviđa i da bih trebala biti ponosna. I dalje nisam ponosna, ali su taj sram i krivnja isparili. Ima ih u natruhama i dalje da se ne lažemo. Ispada da je problem, puno dublji, strah od xy stvari. Mislim da je to što osjećaš normalno, pogotovo ako je kupnja nekretnine pogodila neki od ovih dubokih nesvjesnih strahova."

"To što ti se događa zapravo nije nepoznato, to je tzv. buyer's remorse syndrome. Obično se pojavljuje nakon kupnje nečeg skupljeg poput auta ili nekretnine. Proći će, a sitnice koje spominješ ćeš riješiti. Evo, meni se dogodilo da nisam primijetila da stan koji sam kupila nema slavinu nego je tuš povezan sa slavinom na umivaoniku. Problem sam primijetila kad sam došla čistiti prije useljenja. Bilo je tako jedno vrijeme, a onda sam preuredila", komentirala je jedna od korisnica izrazivši mišljenje da je taj osječaj uobičajen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kupili kuću pa se poslije zapalila

No ima ljudi s još gorim iskustvima, pa su ih ovom prilikom prepričali. "Moji roditelji su 2000-ih kupili kuću, sve je bilo super. Bio je potres, kuća je pokazala sve što je na njoj bilo loše i u potresu se zbog tih nedostataka uništila. Stoji, ali nije za život više. Malo je reći da su požalili kupnju", napisao je jedan od korisnika.

"Imam ti ja primjer puno goreg slučaja… frendova sestra kupila je kuću, napravili krov, fasadu i stolariju, uredili iznutra sve na novo osim struje u garaži, stara šema dvije žice bez uzemljenja. Nakon što je grom odradio svoje, požar od garaže uhvatio je kuću i završili su na cesti. Kuća je izgorjela do temelja, a dugovanje u kreditu koje su navukli na sebe da bi imali nešto svoje je u visini da te glava zaboli", napisala je jedna korisnica u komentarima.

Uvijek može biti i gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Kupnja nekretnine nije više san: Jedan grad poticajima to omogućuje mladima