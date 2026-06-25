Kako se riješiti muha tijekom toplinskog vala uz dva sastojka iz kuhinje: 'Budite oprezni'

Dok Europu i Hrvatsku pogađaju sve intenzivniji toplinski valovi s temperaturama koje se penju i do 40 Celzijevih stupnjeva, mnogi spas traže u obrocima na otvorenom. Ipak, takvi trenuci opuštanja često dolaze s jednom značajnom manom: najezdom dosadnih muha. Srećom, postoji jednostavan trik koji ih može otjerati, a potrebni sastojci već se nalaze u gotovo svakom kućanstvu.

Jednostavan trik s limunom i klinčićima

Svatko tko je pokušao uživati u obroku na terasi ili u vrtu tijekom vrućeg dana zna koliko brzo muhe i drugi insekti mogu pokvariti doživljaj. Prema dizajnerici interijera Keely Smith, rješenje je iznenađujuće jednostavno jer su muhe "nevjerojatno osjetljive na mirise". Njezin savjet, koji prenosi britanski Mirror, jest da se u polovicu limuna zabodu klinčići.

"Kombinacija limuna i klinčića zbunjuje njihova osjetila, a miris je previše intenzivan da bi se zadržale", objasnila je Smith.

Ova metoda nije učinkovita samo u zatvorenom prostoru, već jednako dobro djeluje i vani. Dovoljno je postaviti limune s klinčićima na stol kako biste spriječili da zuje oko vaše hrane. Ipak, Smith upozorava da je tijekom velikih vrućina potrebno koristiti više limuna te ih strateški postaviti pored glavnih posuda s hranom. "Limun morate često osvježavati, svakih nekoliko dana, kako bi miris ostao djelotvoran. Jednom kada se osuši ili počne trunuti, više ne tjerate muhe, već ih zapravo privlačite", dodala je.

Znanstvena pozadina: Zašto su muhe aktivnije na vrućini?

Problem s muhama tijekom toplinskih valova nije samo stvar percepcije. Visoke temperature drastično ubrzavaju životni ciklus kućne muhe (Musca domestica). Ženka tijekom života, koji traje od dva do četiri tjedna, može položiti i do tisuću jajašaca. Na toplini, razvoj od jajašca do odrasle jedinke može trajati svega nekoliko dana, što objašnjava njihovu populacijsku eksploziju tijekom ljetnih mjeseci.

Osim što su dosadne, muhe predstavljaju i ozbiljan zdravstveni rizik. One su prijenosnici više od stotinu različitih patogena, uključujući bakterije odgovorne za tifus, koleru i dizenteriju. Istraživanja pokazuju da se na tijelu jedne muhe može nalaziti do sedam milijuna mikroorganizama, a u njezinom probavnom traktu i više od 25 milijuna.

Što još pomaže u borbi protiv insekata

Znanstvene studije potvrđuju učinkovitost i drugih biljnih repelenata. Istraživanje objavljeno u časopisu Insects pokazalo je da eterična ulja eukaliptusa, komorača i kadulje odbijaju više od 87 posto kućnih muha. Ovi nalazi daju znanstvenu podlogu za korištenje biljaka poput lavande, metvice i bosiljka, čija eterična ulja također djeluju odbojno na insekte.

Kao alternativu, neki stručnjaci preporučuju izradu spreja od kajenskog papra i vode. Kapsaicin, aktivni sastojak koji paprici daje ljutinu, ima jak miris koji ometa osjetila mirisa kod muha i tjera ih podalje od vas.

Ipak prevencija ostaje ključna mjera. Održavanje besprijekorne čistoće, redovito pražnjenje kanti za smeće, korištenje mrežica na prozorima i vratima te uklanjanje ostataka hrane i vlage najvažniji su koraci u stvaranju neprivlačnog okruženja za muhe, osobito kad znamo da nas očekuju sve češće i intenzivnije vrućine.

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