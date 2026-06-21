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Izdana upozorenja za Hrvate: 'To je ozbiljna opasnost za zdravlje'

Izdana upozorenja za Hrvate: 'To je ozbiljna opasnost za zdravlje'
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Važno je konstantno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi

21.6.2026.
15:08
Hina
Neva Zganec/PIXSELL
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DHMZ je izdao upozorenje na visoke temperature koje mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, te se stoga treba pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova, podsjećaju u nedjelju iz Ravnateljstva civilne zaštite, a vozače pozivaju da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana.

Visoke temperature mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti.

Između ostaloga, savjetuje se rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije, piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima.

Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca.

Rashlađivanje prostora

Važno je rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak, a danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu. 

Trebalo bi isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu, izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima.

Djecu i životinje ne smije se ostavljati u parkiranom vozilu. Važno je i redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja.

Tijekom velikih vrućina najvažnije je izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana te redovito unositi tekućinu kako bi se spriječila dehidracija.

Ne krećite na put bez vode, upozorava se u priopćenju Ravnateljstva civilne zaštite. Važno je konstantno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi. Dehidracija predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, a pojačano znojenje dovodi do gubitka vode koju je potrebno nadomjestiti.

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