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Pokrenuta sigurnosna istraga oko nezgode zrakoplova u Zračnoj luci Split

Pokrenuta sigurnosna istraga oko nezgode zrakoplova u Zračnoj luci Split
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na avionu je bilo 172 putnika i šest članova posade, a ozlijeđenih nema

1.8.2026.
20:46
Hina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestila je u subotu kako pokreće sigurnosnu istragu vezano za nezgodu zrakoplova u Zračnoj luci Split kojem je pukla guma pri slijetanju.

U skladu s odredbama EU Uredbe o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu, Agencija pokreće sigurnosnu istragu, priopćili su.

Agencija je izvijestila kako se oko 16,22 sati po lokalnom vremenu dogodila "ozbiljna nezgoda" zrakoplova Airbus 320 kompanije Iberia u Zračnoj luci Split, kada je tijekom slijetanja na letu IB0945 iz Madrida došlo do oštećenja nosne noge stajnog trapa. 

Putnici evakuirani, nema ozlijeđenih

Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta. 

Na avionu je bilo 172 putnika i šest članova posade, a ozlijeđenih nema. 

Agenciju su o događaju odmah obavijestili Zračna luka Split i Operativno-komunikacijski centar MUP-a, navedeno je u priopćenju.

Iz Zračne luke Split ranije su izvijestili kako je uzletno-sletna staza bila privremeno zatvorena zbog aktivnosti na uklanjanju zrakoplova i osiguravanju uvjeta za nastavak zračnog prometa. Staza je ponovno otvorena u 18,30 sati.

Zračna Luka SplitNesreca AvionaIstraga Nesreće
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