Šuica otkrila najnovije detalje migrantske krize: 'Ovo je dokaz da sve ide u dobrom smjeru'

Dok se situacija u španjolskoj enklavi Ceuti smiruje, ostaje pitanje je li netko potaknuo izbjeglice da krenu u podvig u kojem je najmanje 57 ljudi izgubilo život?

Situaciju su za kritike prema Madridu iskoristili SAD, Izrael i desne i populističke stranke u Europskoj uniji. Španjolski premijer Pedro Sanchez traži hitan sastanak ministara unutarnjih poslova, kao i 22 zemlje - među kojima je i Hrvatska.

U pratnji policije i vojske polako napuštaju Ceutu. Neki su do španjolske enklave plivali satima. Iscrpljeni dobivaju vodu i liječničku pomoć. Umjesto prolaza prema Europi, dočekali su ih glad, zatvorene trgovine i povratak kući.

Mnogi su na put krenuli nakon što su se društvenim mrežama proširile glasine da će iz Ceute lako nastaviti prema ostatku Europe. Za drugima su krenuli prijatelji, susjedi i cijele obitelji.

Španjolska tvrdi da su masovni dolazak potaknuli krijumčari i pogrešno tumačenje presude Vrhovnog suda prema kojoj se migranti koji u zemlju stignu morem ne vraćaju automatski.

Razgovarali smo sa Šuicom

RTL Danas razgovarao je s Dubravkom Šuicom, povjerenicom Europske komisije za Mediteran, koja je zadužena za koordinaciju.

Imali ste sastanak s Ursulom von der Leyen, koje su zadnje informacije?

U svakom slučaju, izgleda da se stanje smiruje i da sve ide u dobrom smjeru, puno bolje nego što smo jučer i prekjučer mislili. Kolega Brunner je zadužen za unutarnje migracije, ja sam zadužena za vanjski dio oko migracija. Maroko je dio mog portfelja i zato sam ja zadužena za to.

Razgovarala sam u nekoliko navrata od jučer s marokanskim ministrom Nasserom Bouritom, ali i španjolskim ministrom vanjskih poslova Joseom Manuelom Albaresom. Oni su u dobroj koordinaciji. I jedna i druga država u dobroj su koordinaciji i smatram da je stanje, mogu reći zadovoljavajuće, ovog trenutka - nikad se, naravno, ne zna.

Ono što mogu zaključiti iz razgovora je da se do sada 95% migranata vratilo na dobrovoljnoj bazi u Maroko i Maroko ih je dobrovoljno primio, što je dokaz da sve ide u dobrom smjeru. Inače, oni žele, naravno da pojačamo suradnju. Mi iz mog budžeta, iz DG MENA-e kojim ja trenutno upravljam, izdvajamo 150 milijuna eura godišnje, od toga oko 50 milijuna ide na čuvanje granica i na migraciju.

Također je čuvanje granica, odnosno čuvanje granice prema subsaharskoj Africi. Ono što je važno napomenuti, na primjer, za Tunis ću vam reći, na primjeru Tunisa ćemo razumjeti o čemu se radi. Nakon što smo potpisali s njima takozvani Memorandum of understanding, 60 posto manje izbjeglica dolazi iz Tunisa u Italiju. To isto kanimo uskoro napraviti s Marokom i pokazuje se da je ta politika ispravna. Naravno, mi se protivimo svim ilegalnim migracijama, protivimo se svim trgovanjem ljudima i tako dalje. Ali normalno, legalne imigracije su ilegalne imigracije i zato imamo takozvana partnerstva o talentima i o tome se radi. Znači, strogo razlikujemo legalne od nelegalnih. To je nešto što želim ponoviti na vašoj televiziji također.

'Mislili su da je El Dorado'

Kako vam je Nasser Bourita objasnio da se ovo dogodilo baš sada?

Moram priznati da je imao nekoliko razloga, ali jedan od glavnih razloga koji oni misle je ta odluka španjolskog suda od 8. srpnja. Međutim, naravno, to ne može biti jedini razlog, ali on smatra da su ljudi koristili društvene mreže, posebice Facebook je spominjao, i da je bila velika aktivnost na Facebooku koju oni nisu mogli preduhitriti ni spriječiti. I stoga smatra da trebamo raditi na tome, više na komunikaciji, nije samo sve u novcu i čuvanju granica preko naših snaga, nego je stvar u tome da treba razgovarati i bolje komunicirati i to je ono što će se raditi u budućnosti.

Na pitanje tko stoji iza svega, Šuica kaže da smatraju da su to ljudi koji se bave ilegalnim trgovanjem ljudima i da je to nešto što se mora spriječiti.

Čak ovi ljudi koji su došli u Ceutu, čak mi je to rekao, da su mislili da je tamo El Dorado. Kada su došli u Ceutu, shvatili su da je u Tangeru puno bolje i stoga on smatra da trebamo svi raditi više na tome, posebice Španjolci i Marokanci. Španjolska po njemu treba ulagati više. Naravno, mi mislimo da ulažemo dosta i dovoljno, pogotovo Europska unija i bilateralna Španjolska, sigurno joj je interes Maroko, ne samo zbog situacije s migracijama, nego i interesa oko gospodarstva jer mi ponekad kažemo za Maroko da je 28. država Europske unije. Stoga, mislim, Maroko nam je jako važan ulaz u Mediteran od vrata prema Atlantiku i vrata prema Africi i zato želimo s njima dobru suradnju i nadam se da je ovo bio samo incident.

Budući da smo ranijih godina vidjeli instrumentalizaciju migranata, kao što smo vidjeli i kod nekih drugih država ranije. Isto tako, New York Times i AP imaju svjedočanstva ljudi da ih je marokanska policija samo puštala. Jeste li ga pitali za te okolnosti?

Jesam, nije svjestan toga. Ne vjerujem da se ovdje radi o veponizaciji ili instrumentalizaciji. To se dogodilo između Bjelorusije i Poljske vezano za rat u Ukrajini i Rusiji. Dokaz za to je da, oni su sve njih primili dobrovoljno i nisu se tome protivili Marokanci. Ja nemam drugog dokaza.

Može li se ova situacija dovesti u vezu s odnosom Španjolske prema Bliskom istoku, posebno prema Palestini.

Ne bih to rekla. Ne vidim da to ima ikakve veze. Baš ne vidim da to ima ikakve veze. I ne bih o tome spekulirala. Ono što je dobro što mogu danas ovdje ponoviti i potvrditi je da se stvari dobro kreću u Gazi, da su dva projekta odobrena od strane Izraela za mog boravka tamo, da smo imali palestinsku donacijski grupu u Bruxellesu nekidan kad smo skupili gotovo milijardu eura za početak obnove Gaze i vidim da je Hamas odlučio položiti oružje. Smatram da su to dobre vijesti za Gazu, ali naravno, trebamo pričekati da se sve stabilizira.

'Ilegalno razlikujemo od legalnog i to je to'

Vidjeli smo i paniku u Europi da će migranti preplaviti Europsku uniju. Možete objasniti koja je procedura kad netko uđe u Ceutu?

Najprije je bitno da je Ceuta ima posebni status i da nisu oni niti u Schengenu niti imaju pravo na slobodno kretanje. To je jedno. Drugo, nije bila panika u Europskoj uniji, nego smo bili vrlo odgovorni, ne želimo da nam se ponovi 2015. I stoga sada, kad imamo novi pakt o azilu i migracijama, imamo direktivu o povratcima, mislim da imamo toliko dobrih instrumenata koje moramo staviti u funkciju, implementirati i koristiti ih. Ponavljam, ilegalno razlikujemo od legalnog i to je to.

Pedro Sanchez pisao je Ursuli von der Leyen i smatra da neke zemlje nisu bile korektne u ovoj situaciji...

Oni pozivaju na solidarnost, ali mi ćemo odgovoriti nizom mjera koje cijelo vrijeme radimo Smatramo da smo solidarni, Europska unija, a vjerojatno i zemlje članice u odnosu na Španjolsku. Pismo koje je pisao Pedro Sanchez je pismo kojim on traži bolju koordinaciju i veću ulogu Komisije, na što mi odgovaramo pozitivno. Pričekat ćemo ponedjeljak kad će se ambasadori zemalja članica Europske unije sastati i odlučiti hoće li se održati taj sastanak ministara unutarnjih poslova i eventualno lidera.