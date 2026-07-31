Alarm u Njemačkoj zbog migranata: 'Zatvorite granice, ne smije se ponoviti 2015.'

Nije dugo trebalo, nakon dramatičnih slika iz afričke eksklave koja pripada Španjolskoj, da vodeći njemački tabloid Bild upita: "Dolaze li sada migranti iz Ceute k nama?", piše u petak Deutsche Welle (DW).

Hitno se mora razgovarati s Marokom, traži Günther Krings, zamjenik šefa parlamentarnog kluba vladajućih demokršćana. "Samo uz pomoć naših južnih susjeda možemo spriječiti veći juriš migranata na Europu", rekao je on za Bild.

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova u petak (31. srpnja) procijenilo je da je oko 49.000 migranata stiglo u Ceutu proteklih dana. Prije toga mediji su navodili višestruko manju brojku.

Snimke prikazuju pretežno mlađe muškarce koji su preskočili graničnu ogradu ili doplivali do španjolske eksklave. Najmanje 18 ljudi poginulo je u pokušaju ulaska na teritorij kojim Španjolska upravlja stoljećima. Neki od onih koji su uspješno prešli more bili su vidno iscrpljeni. Drugi su bili ushićeni, vikali "Živjela Španjolska!" dok su bacali japanke u zrak ili klečali kako bi poljubili španjolsko tlo.

Zašto baš sada?

Dok radikalni desničari u Španjolskoj govore o "invaziji", vlasti su poslale vojsku da pomogne policiji u Ceuti. Vlada u Madridu navela je da šalje postrojbe radi osiguranja granice, zračnu podršku te ronilačke timove za patroliranje vodama.

Nije jasno što je izazvalo navalu na Ceutu, piše New York Times. Poznavatelji prilika spekuliraju da je moguće da je Maroko bio nezadovoljan nedavnim naporima Španjolske da produbi veze s Alžirom pa je namjerno popustio nadzor sa svoje strane.

Lokalne vlasti u Ceuti pak su ogorčene zbog odluke španjolskog Vrhovnog suda, objavljene prethodnih tjedana, da migranti koji stižu morem u Španjolsku ne mogu biti samo tako odmah vraćeni u Maroko, već moraju proći kroz propisane postupke, za razliku od onih koji su uhvaćeni pri preskakanju kopnene ograde. Vjeruje se da je i to potaknulo neobično velik broj ljudi da kilometrima plivaju do Ceute, što je neke stajalo i života.

Traži se zatvaranje granica

Desničari u Španjolskoj krive novi plan španjolske vlade da omogući put prema legalnom statusu migrantima bez dokumenata koji su već u zemlji, tvrdeći da to privlači nove migrante.

Slično kaže i njemački demokršćanin Krings: "Odluka španjolske Vlade da dodijeli državljanstvo za 500.000 ilegalno doputovalih Afrikanaca pojačala je probleme za tu istu zemlju i Europu. Ona djeluje kao poticaj za nove pokušaje ilegalnog prelaska granice."

Optužio je Španjolsku da je "praktički potkopala" sporazume koje je Europska unija godinama gradila. "Tko nagrađuje ilegalne dolaske, dobiva više ilegalnih dolazaka", dodaje zastupnik.

Još se čeka eventualna reakcija njegova stranačkog šefa i kancelara Friedricha Merza. Ima i glasova koji traže odlučnu akciju. Manuel Ostermann, također član demokršćana i šef policijskog sindikata DPolG, traži "snažno osiguravanje njemačke granice policajcima i najmodernijom tehnikom".

Slično zahtijeva Alice Weidel, dopredsjednica desničarske Alternative za Njemačku, trenutačno, prema ispitivanjima, najpopularnije stranke u zemlji. I Weidel traži zatvaranje granica jer pretpostavlja da je Njemačka cilj migranata. "Ne smije se ponoviti 2015. godina", piše ona na mreži X, aludirajući na početak pojačanog dolaska izbjeglica i migranata Balkanskom rutom.

Desničarska vlada u Italiji odmah je zatražila da Španjolska bude privremeno suspendirana iz schengenskog prostora zbog "nekontrolirane ilegalne migracije". Ceuta, međutim, nije dio schengenskog prostora iako jest dio Europske unije. Europska komisija ponudila je pomoć Madridu u vidu granične agencije Frontex. Iz Bruxellesa je rečeno da su u kontaktu i sa službenim Marokom.

Sanchez u problemu

Migracije prema Ceuti, kao i prema Melilli, još jednom autonomnom španjolskom gradu u sjevernoj Africi, dugo izazivaju napetosti između Maroka i Španjolske. Riječ je o jedinoj kopnenoj granici Europske unije s Afrikom.

Premijer Pedro Sanchez je u problemu. Ovaj socijalist učinio je Španjolsku jednom od najpoželjnijih zemalja za legalne migrante, no ondje prije svega dolaze ljudi iz Latinske Amerike.

"Španjolska vlada u potpunosti je posvećena pružanju neposrednog odgovora na situaciju u Ceuti", napisao je Sánchez na društvenim mrežama u četvrtak. Ovog petka odlazi na lice mjesta.

Desničarska oporba pronašla je municiju. "Ovo je invazija", rekao je Santiago Abascal, čelnik krajnje desne stranke Vox, optuživši Sánchezovu vladu da namjerno poziva migrante, koje je bez dokaza opisivao kao kriminalce, silovatelje i potencijalne glasače ljevice.

Svi kapaciteti u Ceuti su prepuni. Agencija AFP javlja da su u marokanskom gradu Fnidequ, tik uz Ceutu, stotine ljudi koji kažu da će pokušati isto, dokopati se španjolskog tla. Oko 400 ljudi u isto je vrijeme stiglo u drugu španjolsku eksklavu uz Maroko, Melillu. Ondje dužnosnici kažu da je situacija još pod kontrolom.