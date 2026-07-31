Dino Merlin osvaja Koševo: Prisjetite se prvog koncerta iz 2000. i dueta s Ivanom Banfić

Dok se Sarajevo priprema za prvi od tri velika koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo, a prvi će se održati večeras, mnogi se prisjećaju trenutka kada je započela njegova posebna priča s ovim kultnim stadionom.

Sve je krenulo 2000. godine, kada je Merlin održao svoj prvi samostalni koncert na Koševu. U to vrijeme bio je to odvažan potez i ostvarenje sna u koji su rijetki vjerovali. Pod vedrim sarajevskim nebom okupilo se mnoštvo ljudi, a večer ispunjena emocijama, vrhunskom energijom i nezaboravnom atmosferom ostala je upisana kao jedan od najvažnijih glazbenih događaja u regiji.

Tim koncertom Dino Merlin pokazao je da razmišlja nekoliko koraka unaprijed, dok mu je publika uzvratila vjernošću koja traje već više od dva desetljeća.

Oni koji su bili na Koševu te 2000. godine i danas se sjećaju posebne atmosfere i emocija koje su obilježile koncert, dok mlađe generacije taj povijesni trenutak upoznaju kroz arhivske snimke i priče onih koji su mu svjedočili.

Ivana Banfić se pridružila na pozornici

Poseban trenutak te večeri bio je i izlazak hrvatske pjevačice Ivane Banfić, koja se pridružila Merlinu na pozornici kako bi zajedno izveli njihov veliki duet "Godinama". Pjesma je u to vrijeme bila jedan od najvećih hitova u regiji, a njihov zajednički nastup na Koševu izazvao je oduševljenje publike

Od tog prvog spektakla pa sve do večerašnjeg nastupa, Merlin je izgradio impresivnu karijeru ispunjenu brojnim hitovima koji su obilježili generacije. Put od prvih glazbenih koraka s grupom Merlin do rasprodanih stadiona diljem regije i svijeta bio je obilježen predanim radom, brojnim odricanjima i pjesmama koje su postale dio života njegove publike.

Nakon povijesnog koncerta 2000. godine, Dino Merlin na Koševo se vraćao još nekoliko puta - 2004., 2008. i 2015. godine. Svaki od tih nastupa privukao je desetke tisuća obožavatelja, a ulaznice su se rasprodavale rekordnom brzinom.