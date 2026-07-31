Jeziv zločin u susjedstvu: Ruskinja (28) nestala nakon poruke, tijelo pronađeno u kovčegu

Turski državljanin (25) osumnjičen je da je u unajmljenom stanu u Beogradu ubio rusku državljanku (28), njezino tijelo stavio u kovčeg i bacio ga u kanal. Uhićen je u zračnoj luci Nikola Tesla dok je pokušavao napustiti Srbiju.

Beogradska policija, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom, tereti ga za teško ubojstvo. Osumnjičeni je pronađen neposredno prije planiranog odlaska iz zemlje.

Posljednja poruka u 23.15 sati

Kako piše Telegraf, nestanak žene prijavljen je u subotu, 25. srpnja, na području beogradske općine Palilula. Prema riječima njezine prijateljice, te se večeri spremala za izlazak u noćni klub, no nije poznato je li ondje stigla.

Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati, nakon čega joj je telefon postao nedostupan, a profili na društvenim mrežama više nisu bili aktivni.

Tijelo pronašao policijski pas

Nakon prijave nestanka policija je pokrenula opsežnu potragu. U kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli pronađen je zatvoren kovčeg, a tijelo je u vodi otkrio službeni pas Policijske brigade.

Sumnja se da je muškarac sljedećeg jutra u unajmljenom stanu u Borči pokušao prikriti tragove zločina. Tijelo je, prema navodima istrage, stavio u kovčeg, odvezao ga do obližnjeg kanala i bacio u vodu.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden tužitelju na ispitivanje. Istraga o motivu i svim okolnostima ubojstva i dalje traje.