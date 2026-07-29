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Srbin u Istri pijan sjeo za volan, vozačka mu istekla, a pazite koliko je napuhao

Srbin u Istri pijan sjeo za volan, vozačka mu istekla, a pazite koliko je napuhao
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Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/Ilustracija

Policajci su otkrili i da je vozio iako mu je istekla vozačka dozvola

29.7.2026.
17:38
Dunja Stanković
Zeljko Hladika/PIXSELL/Ilustracija
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Istarska policija novčano je kaznila i privremeno oduzela vozačku dozvolu vozaču (38) iz Srbije koji je u srijedu tijekom kontrole napuhao čak 2.39 promila.

Naime, u cilju suzbijana prekograničnog kriminala, umaška policija s ispostavom Buje provodila je jučer kompenzacijske mjere na cesti DC75 nedaleko Petrovije kod Umaga. Zaustavila je automobil srbijanskih tablica koji je vozio 38-godišnjak iz Srbije. 

Tijekom kontrole ispostavilo se da je bio vidno pijan napuhavši 2.39 promila alkohola u krvi. Osim toga, policajci su otkrili da mu je istekla vozačka dozvola. 

Zadržan je u prostorijama policije da se otrijezni. 

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je kažnjen s 1.450 eura, privremeno mu je oduzeta vozačka dozvola na tri mjeseca te je "zaradio" šest negativnih prekršajnih bodova. 

Pijani VozačIstraPolicijaSrbija
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