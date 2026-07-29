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Urušila se konstrukcija na gradilištu mosta: Kamion ostao visjeti iznad strmine

Urušila se konstrukcija na gradilištu mosta: Kamion ostao visjeti iznad strmine
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Foto: Screenshot Instagram 192_rs

Nadležne službe provode očevid kako bi utvrdile okolnosti nesreće

29.7.2026.
11:10
danas.hr
Screenshot Instagram 192_rs
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Dio konstrukcije urušio se u srijedu ujutro na gradilištu tijekom radova na rekonstrukciji mosta u Aleksandrovcu u Srbiji, pri čemu je teretni kamion propao prema strmini, piše Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Fotografije snimljene neposredno nakon nesreće prikazuju mjesto radova i teretno vozilo koje je ostalo nagnuto iznad strmine nakon urušavanja konstrukcije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli 192.RS (@192_rs)

Za sada nije poznato što je uzrokovalo urušavanje. Nadležne službe provode očevid kako bi utvrdile okolnosti nesreće.

Nesreća se dogodila tijekom radova na rekonstrukciji mosta, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

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