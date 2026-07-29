Urušila se konstrukcija na gradilištu mosta: Kamion ostao visjeti iznad strmine

Dio konstrukcije urušio se u srijedu ujutro na gradilištu tijekom radova na rekonstrukciji mosta u Aleksandrovcu u Srbiji, pri čemu je teretni kamion propao prema strmini, piše Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Fotografije snimljene neposredno nakon nesreće prikazuju mjesto radova i teretno vozilo koje je ostalo nagnuto iznad strmine nakon urušavanja konstrukcije.

Za sada nije poznato što je uzrokovalo urušavanje. Nadležne službe provode očevid kako bi utvrdile okolnosti nesreće.

Nesreća se dogodila tijekom radova na rekonstrukciji mosta, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.