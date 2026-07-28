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STRAŠNO /

Šire se snimke: Očajni ljudi zarobljeni u trgovačkom centru koji se urušava nakon razornog potresa

Šire se snimke: Očajni ljudi zarobljeni u trgovačkom centru koji se urušava nakon razornog potresa
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Foto: Kyodo/Newscom/Newscom/Profimedia

Potres, koji se osjetio na otoku Kyushu na dubini od 10 kilometara, dosegnuo je najvišu razinu na japanskoj ljestvici seizmičkog intenziteta

28.7.2026.
13:20
Tajana Gvardiol
Kyodo/Newscom/Newscom/Profimedia
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Ljudi su ostali zarobljeni u trgovačkom centru u Japanu nakon što je potres magnitude 7,1 pogodio zemlju u utorak te izazvao upozorenja na cunami. Potres, koji se osjetio na otoku Kyushu na dubini od 10 kilometara, dosegnuo je najvišu razinu na japanskoj ljestvici seizmičkog intenziteta, objavila je Japanska meteorološka agencija (JMA).

Tisuće kućanstava ostale su bez električne energije, željeznički promet je obustavljen, a velik broj ljudi završio je u bolnici. Snimke prikazuju urušavanje zidova povijesnog dvorca Kumamoto.

Tehnološki div Sony na tom području ima pogon. Glasnogovornik je izjavio da tvrtka prati situaciju. Nakon potresa vlasti su izdale upozorenje na cunami i pozvale stanovnike obalnih područja da se sklone na uzvišena mjesta. Ovo je upozorenje sada uklonjeno.

Stravične snimke potresa

Vlada je dosad izdala upozorenja na potres za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, koje se sve nalaze na japanskom južnom otoku Kyushu.

Videozapis iz Japana prikazuje kamere koje se snažno tresu i predmete koji padaju na pod u trgovinama. Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je:

"Već smo primili informacije o ozlijeđenim osobama. U pojedinim su područjima zabilježeni nestanci struje i požari, a došlo je i do oštećenja cesta i mostova te urušavanja zgrada", kaže. 

Snimke koje je prikazala televizijska kuća NHK prikazivale su zgrade u plamenu ili urušene objekte, velike pukotine na cestama te teretni vlak koji je iskočio iz tračnica.

JapanPotresUrušavanjeTrgovački Centar
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