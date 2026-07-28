Šire se snimke: Očajni ljudi zarobljeni u trgovačkom centru koji se urušava nakon razornog potresa

Ljudi su ostali zarobljeni u trgovačkom centru u Japanu nakon što je potres magnitude 7,1 pogodio zemlju u utorak te izazvao upozorenja na cunami. Potres, koji se osjetio na otoku Kyushu na dubini od 10 kilometara, dosegnuo je najvišu razinu na japanskoj ljestvici seizmičkog intenziteta, objavila je Japanska meteorološka agencija (JMA).

⚡️More than 50 people injured after powerful earthquake strikes Japan



The region was first hit by a magnitude 7.1 earthquake, prompting a tsunami warning.



Less than an hour later, another earthquake struck, this time measuring magnitude 6.1.



Meteorologists warn that more… https://t.co/3KQXluc7l6 pic.twitter.com/1NtPPThZfx — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2026

Tisuće kućanstava ostale su bez električne energije, željeznički promet je obustavljen, a velik broj ljudi završio je u bolnici. Snimke prikazuju urušavanje zidova povijesnog dvorca Kumamoto.

🇯🇵 JAPAN EARTHQUAKE



• Magnitude: 7.1

• Epicentre: Kumamoto Prefecture

• Tsunami alerts issued

• Transport services disrupted

• Injuries and structural damage reported

• Aftershocks expected



Prayers for everyone affected. 🙏



#JapanEarthquake #Kumamoto… — Ankit Pandey AP (@Ankitpandey9918) July 28, 2026

Tehnološki div Sony na tom području ima pogon. Glasnogovornik je izjavio da tvrtka prati situaciju. Nakon potresa vlasti su izdale upozorenje na cunami i pozvale stanovnike obalnih područja da se sklone na uzvišena mjesta. Ovo je upozorenje sada uklonjeno.

Stravične snimke potresa

Vlada je dosad izdala upozorenja na potres za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, koje se sve nalaze na japanskom južnom otoku Kyushu.

Powerful 7.1-magnitude earthquake shakes Japan



Strong tremors have been recorded in Kumamoto prefecture, the strongest earthquake to hit the region in recent years. pic.twitter.com/QR9UVUQHoL — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) July 28, 2026

Videozapis iz Japana prikazuje kamere koje se snažno tresu i predmete koji padaju na pod u trgovinama. Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je:

"Već smo primili informacije o ozlijeđenim osobama. U pojedinim su područjima zabilježeni nestanci struje i požari, a došlo je i do oštećenja cesta i mostova te urušavanja zgrada", kaže.

Snimke koje je prikazala televizijska kuća NHK prikazivale su zgrade u plamenu ili urušene objekte, velike pukotine na cestama te teretni vlak koji je iskočio iz tračnica.