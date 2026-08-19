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Dok u bolnicama leže ranjeni od požara, na hrvatskom otoku lete lampioni! Policija otkrila počinitelje

Dok u bolnicama leže ranjeni od požara, na hrvatskom otoku lete lampioni! Policija otkrila počinitelje
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Foto: zvonimir barisin, pixsell/Facebook

Policija je utvrdila identitet osoba koje su u utorak navečer na Drveniku Velikom pustile dva papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena, a nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje

19.8.2026.
12:10
danas.hrHina
zvonimir barisin, pixsell/Facebook
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Splitsko-dalmatinska policija utvrdila je identitet osoba koje su u utorak navečer na Drveniku Velikom pustile dva papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena, a nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje nakon kojeg će policija o utvrđenom izvijestiti državno odvjetništvo.

Policija je odmah nakon dojave započela s provjerama te vrlo brzo utvrdila identitet osoba koje su sudjelovale u događaju.

Snimka puštanja papirnatih lampiona u zrak na Drveniku Velikom, otoku u trogirskom akvatoriju, objavljena je na Facebook stranici Vatrogasci 193, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu predstavljati za nastanak požara.

"Sinoć na Drveniku Velom... Evo stvarno ne znam što više napisati", stoji u opisu videozapisa.

Nebom gore lampioni dok u bolnicama leže ranjeni od požara

Papirnati lampioni tijekom ljetnih mjeseci, kada su vegetacija i tlo izrazito suhi, mogu prijeći velike udaljenosti i sletjeti na teško dostupna područja, čime predstavljaju potencijalnu opasnost od izbijanja požara. Rizik je osobito izražen na otocima, među kojima je i Drvenik Veliki, koji nema vodovodnu mrežu i čiji je veći dio nenaseljen.

Podsjetimo, u požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša jedna djevojka izgubila je život. Još uvijek traje borba za život osmero najteže ozlijeđenih, od kojih se četvero liječe u Jedinici intenzivnog liječenja KBC Split, troje u KBC-u Sestara milosrdnica u Zagrebu i jedna maloljetna osoba u KBC-u Zagreb. 

U buktinji je u cijelosti izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama. U cjelosti je izgorjelo i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu. 

Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata u požaru na omiškom području koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja, rekli su za Net.hr u utorak iz splitskog KBC-a. "Operativni zahvati provode se svaki dan, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i tijekom oporavka", rekla je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice.

"Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno. Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te više operacijskih zahvata koji se provode etapno. S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini", istaknula je Bitanga.

VatrogasciTrogirDrvenik VeliPožarOmiš
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