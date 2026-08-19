Ne mari za tuđe mišljenje: Danijela skinula odjeću i pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu

Danijela Dvornik (59), proslavljena influencerica, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu. Pozirajući u jarko ružičastom kupaćem kostimu, poslala je poruku o samopouzdanju, prihvaćanju sebe i tome koliko je važno ne opterećivati se tuđim mišljenjima.

''Nemojte se obeshrabriti, budite svoje, najbolje i volite sebe. Meni su svašta govorili i dan - danas govore. “I don’t give a fu*k”! Naučiš kroz život što ti je bitno i voziš svoje! Zamisli život kao vlak koji vozi i ne staje'', napisala je Danijela.

U nastavku objave Dvornik je život usporedila s putovanjem vlakom. Neki se, kaže, ukrcaju na nekoliko stanica, neki ostanu malo duže, a rijetki se voze s nama gotovo cijelim putem.

''Neki se ukrcaju na nekoliko stanica, neki ostanu malo duže, a rijetki se voze s tobom gotovo cijelim putem. I upravo su ti ljudi bitni - oni koji sjednu kraj tebe, dijele pogled kroz prozor, smiju se, šute kad treba i ostanu kad put postane malo grublji. Ostali? Oni stoje uz prugu, gledaju, komentiraju kamo ideš, kojom brzinom i zašto baš tim putem'', dodala je influencerica.

Inače, Danijela Dvornik i ranije je svojim objavama pokazivala da nema namjeru živjeti prema tuđim pravilima, a upravo je ta neposrednost jedan od razloga zbog kojih je prati velik broj ljudi. Na Instagramu je prati više od 110 tisuća ljudi, s kojima otvoreno dijeli dijelove svoje svakodnevice, razmišljanja, ali i stavove o životu i starenju.