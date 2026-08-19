Nastrani činovnik drogirao više od 200 žena tijekom razgovora za posao: Motiv je bizaran

Gotovo 250 žena tvrdi da ih je bivši francuski državni službenik u Ministarstvu kulture drogirao tijekom razgovora za posao, nakon čega su doživljavale nekontroliranu potrebu za mokrenjem, a on je sve to iskorištavao da ih dovede u ponižavajuće situacije.

Dok čeka suđenje, na teret mu se stavljaju optužbe za drogiranje, narušavanje privatnosti i seksualni napad.

Sve je, navodno, trajalo godinama, od 2009. i 2018. Na svojoj koži je to iskusila i Anaïs de Vos 2011. godine, koja je za BBC ispričala svoje potresno iskustvo.

Toga dana, tada kao 27-godišnjakinja, bila je na razgovoru za posao. Obično ne pije kavu, no kada joj je visoki državni dužnosnik Christian Negre ponudio šalicu, iz pristojnosti ju je prihvatila.

Nije joj sjeo okus pa je popila tek pola. No tek će kasnije shvatiti zašto je okus bio neobičan i što se zapravo dogodilo.

Razgovor se preselio na otvoreno

Sastanak je započeo u uredu, no Negre je ubrzo predložio da izađu van. Dok su šetali pariškim ulicama, Anaïs je počela osjećati neobjašnjivu i nekontroliranu potrebu za mokrenjem.

Negreu je rekla da hitno mora pronaći toalet. "Pogledao me u oči i rekao: 'Oh, trebaš li piškiti?'. Osjećala sam se kao dijete. Mislila sam da je čudno kako me gleda, gotovo radosno", ispričala je.

Uputio ju je prema vratima skladišta ispod mosta na rijeci Seini i rekao da tamo obavi nuždu.

"Počela sam paničariti. Pomislila sam da će me gurnuti u sobu i zatvoriti vrata za mnom", prisjeća se.

Budući da joj je cijela situacija bila previše čudna, inzistirala je da nastave dalje. Prošetali su do Louvrea kako bi otišla na zahod, ali naplaćivao se, a ona je torbicu ostavila u uredu ministarstva. Negre joj je rekao da ni on nema gotovine.

Očajna i u bolovima od pokušaja da ne mokri, Anaïs je pronašla kafić koji joj je dopustio da koristi njihov WC. Dok se približavala toaletu, izgubila je kontrolu i pomokrila se.

Nakon tri sata s njim, kaže da je osjećala vrtoglavicu i bila je iscrpljena. Posao nije dobila, iskustvo joj je bilo neobično,ali nikada nije mogla dokučiti što ju je toliko uznemirilo.

👤 Christian Nègre, ex-haut fonctionnaire du ministère de la Culture, accusé d'avoir drogué 243 FEMMES avec des diurétiques.



⚖️ 6 ANS d'attente. Aucun procès. Il a changé de nom et enseigne encore.



🚨 243 victimes. 6 ans. Zéro justice. La France protège ses élites. pic.twitter.com/Lwv1Mx4waL — Juliette Delorme (@DelormeJul11265) June 9, 2026

Od policije saznala da je potencijalna žrtva

A onda je 2019. dobila pismo od policije i klupko cijelog slučaja se počelo odmotavati. Vjerovali su da je jedna od gotovo 200 žena su optužile Negrea da ih je drogirao tijekom razgovora za posao.

Bila je šokirana, ali i sretna jer je dobila potvrdu da nije luda i da se nešto čudno dogodilo toga dana. Ona, ali i mnoge druge su prvi put shvatila da su potencijalne žrtve kada ih je kontaktirala policija.

Od tada su se pojavili deseci navodnih žrtava.

Policija vjeruje da im je davao diuretike, koji se inače prepisuju za liječenje niza zdravstvenih stanja, i uzrokuju proizvodnju prekomjerne količine urina.

Anaïs je i sama ispitivala mogućnost da joj je nešto ubacio u puće, no govorila si je: "To je Ministarstvo kulture, to je nemoguće".

Žena je ispričala za BBC da joj je policija otkrila kako su na Negreovom računalu pronašli tablicu navodnih žrtava. Tako su i došli do nje.

Tamo je pisao vrijeme kada su žene došle na razgovore, kada im je dao diuretik, koliko je vremena trebalo da obave nuždu i kakvo su donje rublje nosile.

Dobio otkaz u ministarstvu

Istraga protiv njega otvorena je 2018., kada ga je kolega uhvatio kako fotografira ženu ispod stola, otkrilo je tužiteljstvo. Isprva je suspendiran s mjesta regionalnog direktora za kulturne poslove, a godinu kasnije ga je Ministarstvo otpustilo.

Tužitelji su rekli kako je istražiteljima priznao da je žene stavljao u ponižavajuće situacije tijekom razgovora za posao.

To potvrđuje i Marie-Helene Brice, koju je intervjuirao za posao u Ministarstvu kulture 2016. u Strasbourgu gdje je tada radio. Rekao joj je da izgleda kao da je pod stresom i predložio da prošetaju vani.

Ali dok su hodali kanalom, Marie-Helene je osjetila da mora mokriti. Negre joj je rekao da zna za javni WC, no kada su stigli do lokacije nije ga bilo.

"Počela sam patiti, jako me boljelo. Problijedila sam, a suze su mi tekle niz obraz", rekla je.

Nije imala drugog izbora nego mokriti u javnost. Negre se ponudio da ju zaštiti svojoj jaknom. No, kaže, da nije skidao pogled s nje.

Žrtve ogorčene

Negre je žrtve zapravo podvrgavao onome što se naziva kemijskom podređenosti, gdje napadač koristi droge kako bi postigao kontrolu nad drugom osobom.

O tome se dosta govorilo u Francuskoj 2024. tijekom suđenja u slučaju Gisele Pelicot, koju je suprug drogirao pa pozivao strance da ju siluju dok je bila bez svijesti.

Prošlo je 15 godina otkako se Anaise susrela s Negreom i sedam otkako je prvi put razgovarala s policijom. Kao i mnoge druge žrtve, frustrirana je što toliko dugo treba da započne suđenje.

U međuvremenu, Negre je nastavio raditi u ljudskim resursima, otkrila je Foundation des Femmes, skupina za ženska prava koja pruža podršku oko 30 žrtava.

Kalliopi Mingeirou iz UN-ove organizacije za žene izjavila je za BBC da vlade, policija i pravosudni sustavi moraju učiniti više u borbi protiv seksualnih napada omogućenih drogom te da se vlasti suočavaju s "vrlo ozbiljnim izazovima" i da odgode u slučajevima navodnog zlostavljanja "uništavaju živote žena".

BBC je tražio komentar francuske policije, pravosuđa i vlade na kritike oko rješavanja slučaja, no odgovor nisu dobili.