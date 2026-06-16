FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNA PRESUDA /

Suprugu prisilio na odnos sa 120 muškaraca, prijetio joj da će je zapaliti: Dobio 4 godine zatvora

Svoju je suprugu prisilio na seks sa 120 muškaraca. Prijetio joj je da će je ubiti i zapaliti. Drogirao ju je, snimao i ucjenjivao, a osuđen je na 4 godine zatvora. 

Šveđanin je vlastitu suprugu podvodio i maltretirao. Silio ju je da masturbira i to uživo prenosi, dok jednom nije uspjela pobjeći i sve prijaviti policiji. Presuda je izazvala bijes jer je švedski sud zlostavljača kaznio s manje od 5 godina zatvora.

Više pogledajte u prilogu.

VOYO logo
16.6.2026.
22:56
RTL Direkt
Rtl DirektMolimPresudašvedska
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa