Suprugu prisilio na odnos sa 120 muškaraca, prijetio joj da će je zapaliti: Dobio 4 godine zatvora

ŠOKANTNA PRESUDA /

Svoju je suprugu prisilio na seks sa 120 muškaraca. Prijetio joj je da će je ubiti i zapaliti. Drogirao ju je, snimao i ucjenjivao, a osuđen je na 4 godine zatvora.

Šveđanin je vlastitu suprugu podvodio i maltretirao. Silio ju je da masturbira i to uživo prenosi, dok jednom nije uspjela pobjeći i sve prijaviti policiji. Presuda je izazvala bijes jer je švedski sud zlostavljača kaznio s manje od 5 godina zatvora.

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