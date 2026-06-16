Oni žive u sauni: Asfalt i tržnice užareni na više od 60 stupnjeva!

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MOOOLIM!? /

Idući put kad se budete žalili na vrućinu: sjetite se Indije. U New Delhiju je ovih dana temperatura mjestimice i 64 stupnja. Molim!?

Službena temperatura iznosi 43,5 stupnjeva, no Greenpeace India termalnim je kamerama zabilježio da su mjestimice temperature i iznad 60 stupnjeva. Čak i kad sunce nije najjače, temperature dosežu oko 50, a stanovnici kažu da je u takvim uvjetima gotovo nemoguće živjeti.