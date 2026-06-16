Macan otkrio zašto nam ni briljantni spot s Johnom Malkovichem ne može pomoći

Hrvatska konačno ima originalan i zanimljiv turistički spot. Koji Hrvate prikazuje kao ljude koji govore što misle, koji su tvrdoglavi, koji se ruga s našom opsesijom s propuhom, i time kako izgleda "CIA" na dalmatinski način. Konačno se Hrvatska doima kao zemlja s karakterom, a ne samo kao zemlja s lijepim suncem i morem. U novom spotu HTZ-a kao nevoljko u Hrvatsku stiže slavni glumac naših korijena John Malkovich. Novi spot i slogan komentira komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Nećeš vjerovati, dovezao me taksist koji je vozio Johna Malkovicha.

I što kaže?

Da je super lik. Nije bio ovako grumpy kao u spotu.

Kako ti se sviđa spot?

On je pravi pogodak jer prati sve one trendove - imamo taj infotainment, imamo storytelling. Znači, nije spot ono što je netko u prilogu rekao, da gledaš spot, a ne misliš da je promotivni spot, nego uživaš u toj priči i imaš što pričati i komentirati. Evo, mi svi pričamo o toj priči. To je danas, ajmo reći, vrhunac PR-a ili reklame. Da mi nakon toga svi želimo komentirati, pričati. Pa svatko komentira svaki dio koji mu se svidio – hrvatske kundurice ili nešto drugo.

Meni je to jako ušlo u uho. "Croatia, I hear it's beautiful". Međutim, na kraju to opet nije slogan. Na kraju spota ponovno piše "Croatia Full of Life". Jesu li to možda trebali promijeniti pa da to sad bude slogan?

Ovo je već velika promjena, tako da ne možeš sve odjednom mijenjati. Ovo je službeni slogan. Jedanput ga je netko dogovorio, stoji i treba neko vrijeme da se mijenja jer Turistička zajednica nije tako laka na promjenama. Puno je materijala već otisnuto pa onda sve to mijenjati. Zato ostaje ono što je, recimo, provjereno u svim materijalima. Ovo je jedan eksperiment, iznimka među dosadašnjim stvarima. Ako će nastaviti raditi drugačije, onda će morati mijenjati i slogan.

Zanimljivo je jer smo do sada imali sunce, more i ništa drugo. Ovaj put imamo toliko detalja koji su specifični za Hrvatsku. Već smo komentirali dubrovačke kundurice, opsjednuti smo propuhom, ljudi govore što misle, tvrdoglavi su. Konačno se šalimo na vlastiti račun.

Pa to je nekad teško. Uvijek smo bili malo blazirani. Uvijek smo bili savršeni. Uvijek imamo te savršene fotografije otoka, prirode i svega ostalog. A najveće blago su zapravo ljudi i dojam koji dobiješ družeći se s njima, kušajući njihovu kuhinju i sve ono što nude. Kad nađeš pravog domaćina, to je uvijek bio naš turizam. Nažalost, pomalo ga gubimo i to je sada problem. Ovo daje osjećaj da možeš biti s domaćinima, družiti se i pričati. To je najveći dobitak. Ali kad dođeš do apartmana i dobiješ ključ preko šifre – gdje si ti vidio domaćina?!

Meni se svidjelo da je on krenuo namrgođen, ništa mu se ne da, a na kraju završi kao dobar lik. Sve nekako na temelju toga što kažeš - šalimo se na svoj račun. Mi smo bezobrazni, sve govorimo što mislimo. Odjednom imamo karakter. Nemamo samo sunce i more, nego smo drugačiji i imamo što ponuditi.

Drugačiji smo i lijepi. Turizam nije samo hotel i ostalo. Važan je doživljaj, neka priča koju nosiš doma. Mi smo tu priču njima ponudili. Što kaže na kraju? "I hear it's beautiful." Ajmo se sjetiti svih tih zvijezda. Sve su govorile redom: "Ovdje je prekrasno, dođite u Hrvatsku." Gledamo filmove i serije na Netflixu - "Gdje ideš? U Hrvatsku." To je priča koja se nastavlja na tu famu o Hrvatskoj. Svi žele doći zbog prekrasnog mora. Ako imaš brod ili jahtu, svi dolaze ovamo.

Za ovako nov, originalan i drugačiji spot ipak nam je trebala uvozna pamet, odnosno Pete Radovich, proslavljeni američki producent s nevjerojatnih 45 Emmyja.

Pa nije nužno samo uvozna pamet, nego ti se ne usudiš biti autoritet autoritetu. Kad dođu domaći onda je kao - mi te plaćamo - ti moraš slušati. Peteu ne možeš ništa reći. On je zvijezda. Kao da ima 45 Oscara - to je 45 Emmyja. Takvom superstaru ne možeš govoriti što da radiš. Daš mu odriješene ruke i onda dobiješ ovo što smo dobili. Netko je rekao da je Amerikancima prodao nogomet. Napravio je ogroman hit s europskim nogometom uoči Svjetskog prvenstva jer je napravio emisiju koju Amerikanci gledaju kao hipnotizirani. Dakle, zna kako zapakirati proizvod i to je pokazao.

Ali ima još jedna stvar. Drago mi je da smo danas uspjeli dobiti profesora Codyja McClaina Browna koji je napisao sjajnu knjigu "Propuh, papuče i punica". On je došao iz Amerike i primijetio neke stvari koje mi sami možda ne primjećujemo. Nama punica kao pojam nije zanimljiva, nije nam zanimljiv propuh ni svi ti detalji koje netko izvana odmah primijeti.

Mi smo se na njih navikli i živimo s njima pa ih ignoriramo. Amerikanci to jednostavno ne mogu razumjeti. Zato je dobra ta priča s propuhom. Oni su navikli na klimatizirane i zatvorene prostore. Ne razumiju što je propuh. Prozori se ne otvaraju. Tako da je to dobar kontrast.

Kad gledam stare spotove i slogane, djeluju mi malo bez veze. Imali smo: "Mediteran kakav je nekad bio", "Kad srce kaže ljeto, kaže Hrvatska", "Mala zemlja za veliki odmor", "Pronađi svoj pomalo"... Koji ti je favorit?

"Mala zemlja za veliki odmor" mi nije tako loš, ali "Mediteran kakav je nekad bio" odgovarao je trenutku u kojem smo tada bili.

Misliš da Hrvatska to više nije?

Mi to više uopće nismo. To danas možeš pronaći na jugu Italije ili Siciliji. Hrvatska ima arhitekturu, ali smo izgubili hranu, izgubili smo domaće i izgubili smo tu priču. Danas bi to bila laž. Iako je pitanje je li "Croatia Full of Life" stvarno točan slogan. Jedino možda u Splitu za vrijeme Ultre, a sve ostalo je relativno. Jesmo li beautiful? Jesmo. Je li ovdje super? Jest. To odgovara. Svaki slogan ima svoje vrijeme.

Koji ti je onda najbolji od svih?

"Mala zemlja za veliki odmor" ima smisla, ali taj veliki odmor postaje preskup. Svidio mi se i "Mediteran kakav je nekad bio", ali treba se sjetiti vremena kada je nastao - bilo je to neposredno nakon rata i morali smo nešto prodati svijetu.

Puno interesa izazvao je ovaj spot s Johnom Malkovichem i puno pregleda ima na YouTubeu. Hoće li nam pomoći s obzirom na to da smo postali jako skupa destinacija?

Neće, ne u tom smislu. Ako ne ponudimo "value for money", odnosno uslugu i doživljaj koji će gost pamtiti, ne može pomoći ni najbolji spot. Marketing te može dovesti da nešto probaš, ali ako usluga ne bude na razini ili ne bude konkurentna, ljudi će reći: "Bilo je dobro, ali je preskupo". Moramo uskladiti sve – super spot, super doživljaj i vrijednost za novac.

Koju trenutno baš ne nudimo dobro?

Trenutno smo preskupi.