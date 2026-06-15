Janko Popović Volarić oduševio objavom s legendarnim Johnom Malkovichem: 'Predivno iskustvo'

Hrvatski glumac Janko Popović Volarić (46), putem svog Instagram profila osvrnuo se na snimanje promotivnih spota s legendarnim holivudskim glumcem Johnom Malkovichem (72), a oduševljenje nije skrivao ni u razgovoru s RTL-om, gdje je otkrio kakav je poznati glumac iza kamera, koliko nalikuje liku koji tumači u spotu i kakvo mu je bilo iskustvo raditi s jednim od svojih idola. Spot je snimljen za Hrvatsku turističku zajednicu, a ovih dana je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Glumac je objavio više fotografija sa snimanja, a ispod toga je napisao kako mu je to bilo zaista lijepo iskustvo: "Tjedan dana snimanja s Johnom Malkovichem... Bilo je predivno raditi i provoditi vrijeme s tako briljantnim glumcem te zanimljivim i duhovitim čovjekom koji je 'preživio propuh'. Hvala Hrvatskoj turističkoj zajednici, redateljima Peteu Radovichu i Bruni Ankoviću, direktoru fotografije Vanji Černjuli i svim ostalim kolegama koji su sudjelovali u ovom projektu", napisao je Popović Volarić.

Najbolja promocija hrvatskog turizma

Spot možete pogledati OVDJE.

Pratitelji su se ugodno iznenadili, a ispod objave nizali su se pozitivni komentari: "Wooow, nakon dugo vremena najbolja moguća promocija hrvatskog turizma! Svaka čast." Spot je objavljen na službenom YouTube kanalu HTZ-a, a dosad je pregledan više od 300.00 puta. Osim toga, broji više od 600 komentara, od kojih je najviše pozitivnih.

"Nevjerojatno mi je da je Malkovich, koji je poznat po tome da vrlo rijetko prihvaća reklame ili bilo što što nije umjetnost na razini filma, pristao na ovo. Očito je nostalgija za nečim nepoznatim proradila i Hrvatska sada ima turističku reklamu s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi. Nemam riječi", komentirao je jedan korisnik.