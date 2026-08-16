Nikolina Pišek objavom u bikiniju srušila internet: 'Čiju ti krv piješ, kakve su to vradžbine?'

Poznata televizijska voditeljica Nikolina Pišek svojom je posljednjom objavom na Instagramu izazvala brojne reakcije svojih pratitelja.

Uz fotografiju s ljetnog odmora na kojoj pokazuje zavidnu figuru, postavila je pitanje: "WTF is middle age?" (Što su srednje godine?). Odgovor je stigao u obliku brojnih komplimenata zbog njezinog izgleda, a pratitelji i poznate kolegice složili su da voditeljica i u "srednjim godinama" izgleda nevjerojatno.

'Čiju krv ti piješ, kakve su ovo vradžbine?'

Voditeljica Ecija Belošević (39) u šali je pokušala dokučiti tajnu njezinog mladolikog izgleda: "Značiii... ne kužim kak, čiju krv ti piješ, kakve su ovo vradžbine? Preprezgodna". Komentarima su se pridružile i brojne druge kolegice.

Pratitelji su se nadovezali brojnim pohvalama. "Ti ideš u rikverc", napisala je jedna korisnica. Komplimenti poput "zmaj od žene", "brutalna Hrvatica" i "femme fatale" samo su se nizali, potvrđujući njezin status jedne od najatraktivnijih javnih osoba u regiji.

Voditeljica je inače provela vrlo aktivno ljeto, a trenucima s odmora na talijanskoj i hrvatskoj obali redovito se hvalila pratiteljima.