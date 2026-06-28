Potresna ispovijest Nikoline Pišek o životu nakon tragedije: 'Hodala sam kao otvorena rana'

U novoj epizodi podcasta "Offline" televizijska voditeljica Nikolina Pišek u iskrenom razgovoru progovorila o životu daleko od kamera, odgoju djece, društvenim mrežama, medijskim pritiscima, najtežim životnim trenucima i tome kako danas gleda na svoju javnu ulogu.

Priznala je kako bi najradije živjela bez društvenih mreža.

"Ja sam se relativno kasno uključila na društvene mreže i zapravo jako malo vremena provodim na njima. Bila bih najsretnija da uopće ne moram provoditi vrijeme na njima. Volim se družiti s ljudima uživo, imati kontakt oči u oči, nekoga vidjeti i osjetiti. Nisam netko tko se zadovoljava samo digitalnim otiskom osobe i nekako mi je to tužno", rekla je.

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Objasnila je i zašto nikada nije prepustila vođenje svojih profila nekom drugome.

Društvene mreže vodi sama

"To možda zvuči kao dobra ideja, ali onda to više ne bih bila ja. Ne bih se osjećala ugodno da netko drugi prezentira mene. Kad nešto napišem ili objavim, želim da ljudi znaju da sam to napisala ja. Jedno je biti voditelj ili glumac i izgovarati tuđe riječi, a sasvim drugo govoriti u svoje ime", navela je.

Posebno je naglasila koliko joj je važna privatnost njezine djece i da rijetko objavljuje sadržaj s njima. Kaže da poštuje njihovu privatnost jer nisu sretna s javnim eksponiranjem.

"Možda baš zato što sam ja često bila na udaru medija znam koliko može biti frustrirajuće kada netko objavljuje nešto bez tvoje privole. Čak i kada fotografiram prijatelje, uvijek ih pitam smijem li to objaviti", navodi.

'Raspala sam se kada sam shvatila da me kći štiti'

Govoreći o starijoj kćeri priznala je da ju je najviše pogodio trenutak kada je shvatila da je dijete štitilo nju.

"Najteže mi je bilo kada sam shvatila da ona mene želi sačuvati od svega. Nije mi govorila da joj je teško jer nije htjela mene dodatno opteretiti. To sam doznala tek kasnije. Tada sam se doslovno raspala i pitala samu sebe što ja to radim svojoj djeci", otkrila je Pišek.

Komentare više ne čita: 'To je toksično okruženje'

Zato komentare više ni ne čita.

"To je jedno toksično okruženje u kojem ne želim obitavati. Nekad me nešto zna nasmijati, gotovo nikada rastužiti, a još manje razljutiti. To znači da sam dobro istrenirana. Najgora zamka je ulaziti u rasprave s ljudima koje uopće ne poznaješ", ukazuje.

Dotaknula se i predrasuda koje prate žene u javnom prostoru pa navela da ljudi često misle da ona nema nikakvih problema u životu ili da je do svega došla na nelegalne ili nemoralne načine.

Predrasude prema ženama u javnom prostoru

"Lakše je nekome pripisati loše osobine nego prihvatiti da je radio i gradio svoju karijeru. Nitko zapravo ne zna što se događa iza zatvorenih vrata", kaže.

Foto: Net.hr

Poseban dio razgovora bio je posvećen razdoblju nakon smrti supruga Vidoja Ristovića, kada je mjesecima bila jedna od glavnih tema medija. Priznaje kako joj je upravo to bilo najteže razdoblje života.

Medijski linč

"To je bio sukus svih situacija. Kada je preminuo moj suprug, doživjela sam veliki medijski linč koji je bio potaknut golemim interesom za cijelu tu priču. Puno su se prenosile izjave moje bivše svojte iz Beograda i odjednom sam se našla u situaciji da se sve događa istovremeno", otkriva.

Opisala je kako je u tom trenutku, osim gubitka supruga, morala razmišljati i o tome kako preživjeti.

"Našla sam se u situaciji kada se sve dogodilo odjednom. Gubitak, emotivna bol, ostala sam sama s djetetom koje je tek krenulo u prvi razred osnovne škole i bila sam financijski vrlo ranjiva. Morala sam odmah krenuti raditi i privređivati jer sam se jednostavno morala boriti za svoju egzistenciju. Sve se to događalo pod velikom medijskom hajkom koja mi je otežavala da normalno radim", iskreno je priznala Pišek.

Otkrila je i zašto nikada nije javno ispričala svoju verziju događaja.

Foto: Net.hr

"Hodala sam svijetom kao otvorena rana. Bila sam svjesna da bi moja bol drugima bila samo informacija i da bih time samo otvorila prostor da me još više ranjavaju. Istina se može ispričati tek kada više ne govori iz boli. Ako ikada budem pričala o svemu, to će biti onda kada budem potpuno hladne glave i svjesna svih posljedica", rekla je u podcastu.

Majčinstvo ju je promijenilo: 'Djeca trebaju granice'

Govoreći o odgoju djece rekla je kako vjeruje da su granice važne. Za sebe kaže da nije pretjerano stroga mama, ali da zna postaviti granice.

"Mislim da djeca vole granice. Kada ih nemaju, ne osjećaju se sigurno pa ih sama traže. Uvijek pokušavam objasniti zašto nešto ne mogu, a ne samo reći: 'Zato što sam ja mama'", poentira.

Priznala je i da ju je majčinstvo promijenilo, da je uz djecu postala bolja osoba.

"Definitivno sam puno toga o međuljudskim odnosima naučila upravo od njih. Trudim se biti sigurna luka u koju će dolaziti kada imaju problem, a ne osoba od koje će bježati", ističe.

Foto: Net.hr

Za kraj je uputila poruku svima koji prolaze kroz javno osuđivanje ili internetsko nasilje.

"Okružite se dobrim ljudima jer oni postanu vaš padobran kada padate. Treba slušati ljude koji vas poznaju, a ne anonimne komentare. Najvažnije je znati tko si. Nisi ti osoba o kojoj pišu ružne stvari. Ti si osoba koju ti najbolje poznaješ. Sve što je ružno jednom prođe. Kao što prođu lijepe stvari, tako prođu i one teške. Samo treba izdržati."