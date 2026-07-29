Pogledajte što je maloljetnik koji je stravično pretukao muškarca (31) pokazao prema kameri

SNIMKA ZGROZILA ZEMLJU /

Maloljetnik koji je napao 31-godišnjaka u Slavonskom Brodu - ići će u Ustanovu socijalne skrbi u Osijek. Riječ je o privremenoj mjeri, ali koja može trajati do pravomoćne presude. Odlučio je tako sudac za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Mladić je uhićen jučer, a jutros ga je policija predala pritvorskom nadzorniku nakon čega je i ispitan. Iako je tužiteljstvo tražilo istražni zatvor, sud je taj prijedlog odbio. Odvjetnik maloljetnika se na ovakvu odluku neće žaliti.

"Moram napomenuti da ukoliko bi u kasnijem toku postupka bila izrečena Zavodska odgojna mjera, jer ovdje se radi o maloljetniku, tada bi se smještaj računao u konačnu sankciju. Daljnji postupak je da treba saslušati svjedoke, provesti dokazne radnje, slijedi optuživanje i vidjet ćemo koliko će to trajati. navodno postoji velik broj svjedoka", rekao je odvjetnik maloljetnika, Zoran Mataić.

"Radi se o maloljetniku, svi izvidi u cijelosti su tajni, a odavanje podataka predstavlja kazneno djelo", kazala je glasnogovornica Općinskog suda u Slavonskom Brodu Marina Smaić, naglašavajući kako je slučaj u cijelosti zatvoren za javnost.