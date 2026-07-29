Primorac nakon novog poraza: 'Kad kreneš, onda znaš da imaš varijantu pobijediti ili izgubiti'

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UŽIVO IZ SHERATONA /

Josip Varvodić je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i na toj poziciji nasljeđuje Zlatka Matešu koji je podnio ostavku nakon afere u Hrvatskom skijaškom savezu.

Varvodić je na Izvanrednoj izbornoj Skupštini HOO-a s 81 glasom pobijedio protukandidata Dragana Primorca koji je dobio 68 glasova te tako postao četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti HOO-a nakon Antuna Vrdoljaka (1991-2000), Zdravka Hebela (2000-20002) i Zlatka Mateše (2002-2026).

Ispred zagrebačkog hotela Sheraton se za RTL Danas UŽIVO javio Maro Miljanić koji prati cijeli tijek događaja.

"Kad kreneš, onda znaš da imaš varijantu pobijediti ili izgubiti", rekao je poraženi Primorac, a cijelu njegovu izjavu pogledajte u videu iznad teksta.