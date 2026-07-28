S kacigom uletio u rodilište pa napravio zaokret: 'Sve se reflektira i na ovaj posao koji radim'

Gost ovotjednog specijala Net.hr-a Karijera nakon karijere je Antun Filipec, nekadašnje poznato ime hrvatskog automobilizma i svojedobno najmlađi prvak Hrvatske u reliju, koji je danas uspješan vinar koji stoji iza obiteljske vinarije Philipecz.

Njegov put od oktanskih uzbuđenja do mirnijih voda vinarstva obilježila je strast prema sportu, odricanje i jedan filmski trenutak koji mu je zauvijek promijenio život.

'Uvijek sam pokazivao afinitete prema brzini'

Na samom početku razgovora, Filipec se prisjetio kako je započela njegova ljubav prema utrkama i kako se iz mladenačke zaluđenosti razvila ozbiljna sportska karijera koja je trajala više od desetljeća.

"Krenuo sam u automobilizam sa svojih 19 godina. Oduvijek sam pokazivao afinitete prema autima, motorima, prema brzini, i to sam na neki način htio pametno usmjeriti, a ne nekakvim divljanjem po cesti. I onda sam krenuo, koliko god je to bilo moguće ozbiljno. Vozio sam od 1995. pa do 2007. godine. Uz neke kraće stanke, vozio sam i kružne i brdske utrke i reli. Vozio sam kupove, dakle, bio sam u tih nekoliko godina potpuno uključen u to. I danas, koliko god mogu zbog vremena, pratim automobilizam. To je moj sport, moj život, i to mi je uvijek pričinjavalo veliko zadovoljstvo", opisao nam je.

Foto: Uroš Modlic/Privatna arhiva

'Ne možemo više tako'

Iako je bio duboko u svijetu utrka i postizao zapažene rezultate, život je za Filipeca pripremio veliki zaokret. Godina 2007. za njega je bila ključna, ne samo u sportskom smislu, već i privatno. Odluku o prekidu karijere donio je u trenu i u okolnostima koje se pamte cijeli život, kada mu se rodila kći Tia.

"Prekid je došao iz nekoliko razloga. Shvatio sam da ne mogu paralelno voditi posao, došla je obitelj, još sam trebao i fakultet završiti, sve se nekako spojilo. Meni se dijete rodilo 2007. godine. Ja sam s kacigom i u trkaćem odijelu ušao u rodilište u Petrovu bolnicu i na taj način sam odustao od te utrke, Zagrebačke Delte. To je bilo Europsko prvenstvo gdje sam bio jako visoko plasiran. Ušao sam i rekao: 'Stvarno ne mogu, žena mi je u rodilištu, ne mogu voziti utrku i biti koncentriran dok znam da mi supruga rađa dijete'. Jednostavno sam odustao od te sezone i rekao: 'Ne možemo više tako.' I onda sam potpuno prestao", otkrio je Filipec.

Foto: Uroš Modlic/Privatna arhiva

Sa staze u podrum

Tranzicija iz automobilizma u vinarstvo za njega je bila lagana odluka, s obzirom na to da se njegova obitelj dugo bavi tim poslom.

"To je obiteljsko nasljeđe, mi se bavimo proizvodnjom preko 200 godina. To je uvijek bilo tu uz mene. Normalno da je automobilizam bio hobi, ljubav i to, ali posao je druga stvar. Ja sam već i prije bio uključen u to, a onda sam se skroz posvetio tome i to je sad moj posao, svakodnevica", ispričao je Filipec.

Foto: Edin Tuzlak

Iako se na prvu čine kao dva nespojiva svijeta, Filipec je istaknuo kako postoji čvrsta poveznica između upravljanja reli automobilom i vođenja vinarije.

"Utrke mi uvijek nedostaju, ali posao koji radim je vrlo dinamičan, stresan, šarolik, odgovoran. Puno toga su me utrke naučile kao mladog čovjeka. Kao mlad čovjek sam ušao u to, tražio sam sponzore, imao sam veliku odgovornost i prema sponzorima i prema mom timu koji je bio sa mnom. Morao sam unaprijed sagledavati neke situacije, brze odluke donositi. I u utrkama i izvan njih. To sve se kasnije reflektira i na ovaj posao koji radim. To su divni trenuci jer su mi jako puno pomogli u svemu tome", rekao je.

Savjet sportašima

S obzirom na vlastito iskustvo uspješne tranzicije, Filipec je podijelio i savjet za sve sportaše koji se nalaze na početku ili vrhuncu svojih karijera, a na pitanje koju bi im poruku poslao, odgovorio je bez oklijevanja.

"Škola pod broj jedan. Svi gledamo one koji su jako, jako uspjeli u tome, a takvih je jako malo. I sve baciti na tu jednu kartu, na jednu kocku, koliko god to u tom trenutku djeluje iznimno i kao velika ljubav, čovjek si mora osigurati budućnost", rekao je Filipec pa zaključio:

Ja sam završio Agronomski fakultet i to obrazovanje daje nekakvu sigurnost. Treba za vrijeme aktivne karijere razmišljati što će biti jednog dana. Nijedna karijera ne traje u nedogled. I kad je najbolje u karijeri, treba razmišljati što kasnije, što će doći za pet, deset ili dvadeset godina".