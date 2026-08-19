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NAGLE PROMJENE /

Ne čini vam se: More je neobično toplo ove godine, a to ima svoju mračnu stranu

Ne čini vam se: More je neobično toplo ove godine, a to ima svoju mračnu stranu
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ribari na jugozapadu Engleske su primijetili naglo povećanje broja hobotnica, vrste koju se inače nalazi u toplijim vodama oko sjeverne Afrike

19.8.2026.
10:27
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Europska mora su dosegla izvanredno visoke temperature ovog ljeta, a za zagrijavanje su uglavnom odgovorne klimatske promjene, zaključio je međunarodni tim istraživača u izvješću, javlja njemačka agencija dpa.

Površinske temperature mora uzduž gotovo svih europskih obala su više od prosjeka zabilježenog između 1990. i 2020., pri čemu su zapadni Mediteran, Biskajski zaljev te Pirenejski poluotok neka od najgore pogođenih područja.

Temperature u nekim područjima iznose i preko šest Celzijevih stupnjeva iznad normalne razine.

Dva stupnja više na Sredozemlju

Tim znanstvene mreže za analizu utjecaja klimatskih promjena na ekstremne vremenske prilike World Weather Attribution (WWA) je uspoređivao površinske temperature mora u lipnju s klimatskim modelima kako bi procijenio učinke globalnog zagrijavanja.

Zaključili su da su klimatske promjene podigle prosječnu temperaturu za otprilike dva Celzijeva stupnja u Sredozemnom moru, 1.4 stupnja u Biskajskom zaljevu i na zapadnoj obali Pirenejskog poluotoka, te 1.3 stupnja oko Irske i zapadne obale Velike Britanije.

Toplinski valovi su ove godine pogodili 90 posto obala oko Biskajskog zaljeva i na Pirenejskom poluotoku te 80 posto zapadno Sredozemlja. Bez zagrijavanja prouzročenog ljudskim djelovanjem, koje je trenutno 1,4 stupnja više od predindustrijskog razdoblja, istraživači su procijenili da bi te brojke iznosile oko 40 posto u objema regijama.

Naglo povećanje broja hobotnica kod Engleske

Toplija mora mogu poremetiti morske ekosustave i hranidbene lance te potencijalno smanjiti populacije morskih sisavaca i ptica. Ribari na jugozapadu Engleske su također od 2025. primijetili naglo povećanje broja hobotnica, vrste koju se inače nalazi u toplijim vodama oko sjeverne Afrike.

Više temperature mora također mogu potaknuti oluje, kazali su istraživači, navevši kao primjer smrtonosne poplave u španjolskoj pokrajini Valenciji 2024.

Temperature MoraKlimatske PromjeneSredozemlje
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