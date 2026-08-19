Ljeto se vraća, a onda stiže preokret: Uskoro stižu pljuskovi, ponegdje i nevrijeme

Osvježenje je bilo samo prolazno, a kiša koja je pala nedovoljna za značajnije ublažiti sušu. Jača utjecaj anticiklone, dok se poremećaji glavninom premještaju sjeverom kontinenta. Ipak, još ima zaostale vlage iznad naših krajeva u prvome dijelu dana.

SRIJEDA

Do jutra smanjenje naoblake u unutrašnjosti, uglavnom još u Podravini uz ponegdje umjerenu naoblaku. U tim ranim jutarnjim satima po gorskim kotlinama i na širem karlovačkom području nakratko može biti i mjestimične magle ili sumaglice. Naime, bit će mirno uz slab vjetar, ali će na sunčanom Jadranu zapuhati slabo jugo. Na kopnu ugodno svježe, a na moru ostaje toplo.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ponegdje i vedro. Zapuhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a opet će biti vruće, ponegdje i sparno. Temperatura oko 32 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, tek oko zapadnoslavonskog gorja može biti manjeg razvoja oblaka. Vjetar samo slab južni, a temperatura između 31 i 33 Celzija, dakle vruće i sparno.

U Dalmaciji sunčano i vruće ljetno poslijepodne. Na moru slabo jugo, a uz obalu i u zaleđu slab do umjeren jugozapadni vjetar. Rijetko će u Zagori biti razvoja oblaka, ali ostaje suho. Temperatura između 31 i 34 stupnja.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, uglavnom samo u Istri, a i to na njenom sjeveru, može niknuti koji oblak vertikalnog razvoja. Jugo postupno jača na umjereno, osobito na otvorenome moru. Bit će vruće, 30-ak stupnjeva, ali osim uz obalu, opet tako i u gorju uz jugozapadni vjetar.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U četvrtak još na kopnu većinom sunčano i vruće pa i vrlo vruće, tek pokoji popodnevni pljusak moguć u gorju. U oblačniji petak mjestimice će biti kiše i pljuskova, osobito u Gorskome kotaru gdje se očekuje i obilnija oborina uz jake udare jugozapadnog vjetra. U Slavoniji će istovremeno uglavnom ostajati suho. Smirivanje i razvedravanje slijedi tijekom subote, a novo naoblačenje očekuje se tamo početkom idućeg tjedna. Noći malo toplije, a dani ostaju vrući, ali ne odviše vrući.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu do vikenda u znaku južine, a u takvoj situaciji se više oblaka skuplja na sjevernom dijelu gdje je izglednija povremena kiša pa i koje nevrijeme, osobito u petak kada se očekuju i obilniji pljuskovi. Od subote mirnije i opet sve sunčanije, a vrućina, osobito na jugu - postojana.