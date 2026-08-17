DHMZ poslao veliku analizu: Proživjeli smo najduži i najrašireniji toplinski val u povijesti

Klimatolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izradili su preliminarnu analizu toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje, zabilježenih u razdoblju od 1. svibnja do 16. kolovoza 2026.

Analiza je napravljena za osam glavnih meteoroloških postaja: Osijek, Zagreb-Maksimir, Karlovac, Gospić, Knin, Rijeka, Split-Marjan i Dubrovnik nakon toplinskog vala koji je trajao od 28. srpnja do 16. kolovoza i bio najdulji te prostorno najrašireniji ovog ljeta. Analizira se jesu li, prema izmjerenim minimalnim i maksimalnim temperaturama zraka, ispunjeni kriteriji za toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Pritom se ne promatra samo najviša dnevna temperatura nego i najniža, odnosno koliko se zrak ohladi tijekom noći. Noćno hlađenje važno je jer smanjuje toplinsko opterećenje organizma i omogućuje oporavak od dnevne vrućine. Neprekinuti niz označava uzastopne dane tijekom kojih su kriteriji bili ispunjeni, neovisno o tome je li razina opasnosti bila umjerena, velika ili vrlo velika.

U razdoblju 1950. – 2025. najdulji neprekinuti niz s ispunjenim kriterijima za toplinski val na osam analiziranih postaja trajao je 17 dana, a zabilježen je na postaji Knin u kolovozu 2003. U 2026. taj je maksimum premašen na tri postaje: Rijeka, Split-Marjan i Knin. Najdulji ovogodišnji niz zabilježen je na postaji Rijeka, gdje su kriteriji bili ispunjeni 20 uzastopnih dana, od 28. srpnja do 16. kolovoza. Slijede Split-Marjan s 19 dana i Knin s 18 dana. Rezultati analize pokazuju i da je šest od osam analiziranih postaja u 2026. premašilo svoj dosadašnji rekord trajanja toplinskog vala. Novi rekordi zabilježeni su na postajama Rijeka, Split-Marjan, Knin, Dubrovnik, Gospić i Zagreb-Maksimir.

Analiza je pokazala i četiri nova rekorda trajanja vrlo velike opasnosti (crvena razina), i to na postajama Rijeka, Split-Marjan, Zagreb-Maksimir i Dubrovnik. Najdulje takvo razdoblje trajalo je 10 dana na postaji Rijeka, od 6. do 15. kolovoza. Izdvaja se Split-Marjan s 9 uzastopnih dana vrlo velike opasnosti krajem lipnja, 3 dana više od prethodnog rekorda na toj postaji.

Preliminarni zaključci

novi rekord najduljeg neprekinutog toplinskog vala: Rijeka 20 dana (premašen dosadašnji rekord od 17 dana zabilježen na postaji Knin 2003.)

šest novih rekorda u trajanju toplinskog vala: Rijeka 20 dana, Split-Marjan 19 dana, Knin 18 dana, Dubrovnik 17 dana, Gospić 15 dana i Zagreb-Maksimir 10 dana.

četiri nova rekorda trajanja toplinskog vala s vrlo velikom opasnošću za zdravlje: Rijeka 10 dana, Split-Marjan 9 dana, Dubrovnik 7 dana i Zagreb-Maksimir 6 dana

od 31. srpnja do 6. kolovoza, tijekom sedam dana zaredom, toplinski val je zahvatio svih osam analiziranih postaja u Hrvatskoj

Foto: DHMZ

U analiziranom razdoblju izdvojila su se tri dulja ili prostorno raširenija razdoblja s ispunjenim kriterijima: od 18. lipnja do 4. srpnja, od 13. do 22. srpnja te od 28. srpnja do 16. kolovoza. Posljednje je bilo i prostorno najraširenije. Od 31. srpnja do 6. kolovoza kriteriji su sedam dana zaredom bili ispunjeni na svih osam analiziranih postaja. Nakon 12. kolovoza razina opasnosti postupno se smanjivala, a 17. kolovoza kriteriji više neće biti ispunjeni ni na jednoj od osam postaja.

Foto: DHMZ

Najdulje neprekinuto razdoblje vrlo velike opasnosti zabilježeno je na postaji Rijeka i trajalo je 10 uzastopnih dana, od 6. do 15. kolovoza, jedan dan više od prethodnog rekorda te postaje iz 2006. godine. Na postaji Split-Marjan takvo je razdoblje trajalo 9 dana zaredom, od 22. do 30. lipnja, tri dana više od prethodnog rekorda, zabilježenog u srpnju 2015. i kolovozu 2017. Na postaji Zagreb-Maksimir novi rekord iznosi 6 dana, što je dva dana dulje od prethodnog rekorda iz srpnja 1950., a na postaji Dubrovnik 7 dana, dva dana više od prethodnog rekorda zabilježenog u kolovozu 1998., 2012., 2018. i 2023.