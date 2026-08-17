Čudesni Čeh stiže u Hrvatsku na Dinaric Rally: 'To je najvažnije za mene'

Omiljeni češki reli vozač Radek Skalicky, sportaš koji svojom vještinom i nesalomljivim duhom pomiče granice, stiže u Hrvatsku kako bi sudjelovao na Dinaric Rallyju kojeg ćete moći pratiti na Voyo. Poznat po tome što s jednom rukom svladava najzahtjevnije svjetske terene, Skalicky u Hrvatsku dolazi sa svojim timom od šest članova, spreman za novi izazov.

Uoči utrke je Skalicki dao intervju za Net.hr i u otkrio svoja očekivanja, rekao što smatra najvećim izazovom na stazi te je uputio posebnu poruku navijačima.

"Očekujem da ću završiti utrku. To je vjerojatno najvažnije očekivanje, najvažnija stvar za mene, samo da završim utrku", skromno je rekao na početku.

Foto: ACTIONGRAPHERS

Potom se osvrnuo na izazove na jako izazovnoj stazi Dinaric Rallyja.

"Najvažnije mi je koncentrirati se na navigaciju. Teško je to jer je Dinaric Rally jako lijepa utrka, krajolik je prekrasan. Zato je teško ostati koncentriran na navigaciju jer pogled bježi uokolo. Dakle, najvažnije je pratiti navigaciju", poručio je Čeh.

Dinaric Rally 2026 donosi novo izdanje zahtjevnog rally raid natjecanja, sa startnim kampom u Kninu. Vozače motocikala, quadova i SSV vozila očekuje pet etapa dugih i do nekoliko stotina kilometara, uključujući posebne dionice kroz izazovne terene Dinarida i maratonsku etapu bez vanjske pomoći. Dinaric Rally 2026 ponovno će okupiti najbolje off-road vozače u borbi protiv vremena, terena i vlastitih granica, donoseći spektakularne prizore i nezaboravno rally iskustvo. Pratite najuzbudljivije dijelove natjecanja uživo na platformi Voyo od nedjelje, 23.08.!

Poziv navijačima i otkriće o nezgodi

Za kraj razgovora, Radek Skalicky uputio je poruku svima koji će pratiti Dinaric Rally i pritom otkrio da se iza njegovog dolaska krije još jedna prepreka koju mora svladati.

"Bit će mi drago zbog svake podrške. Ako je moguće, volio bih poručiti navijačima da me podrže najbolje što mogu. Uz to, prije nekoliko dana imao sam nezgodu na motociklu. Ruka mi nije potpuno slomljena, ali imam nekih problema s njom. Zato će mi biti drago zbog svake podrške navijača", zaključio je Skalicky.