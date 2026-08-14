Jedan od najboljh srpskih vozača najavio spektakl na 'Hrvatskom Dakaru': 'To će biti najbitnije'

Miloš Dišković, jedan od najboljih srpskih vozača, spreman je za nove izazove na jednom od najzahtjevnijih natjecanja u regiji, Dinaric Rallyju. U razgovoru za Net.hr, Dišković je podijelio svoja očekivanja, objasnio veliku promjenu motocikla nakon 15 godina te poslao poruku svim obožavateljima koji će reli pratiti od 23. kolovoza putem VOYO platforme.

Dinaric Rally poznat je po svojoj tehničkoj zahtjevnosti, a ove godine s velikim brojem prijavljenih vozača konkurencija je žešća no ikad.

"Ove godine očekujem još, da kažem, intenzivniji fokus na roadbooku. S obzirom na to da su Dinaric Rally motivi poznati po specifičnom tehničkom roadbooku u odnosu na druge utrke koje su organizirane u istom formatu. U tom smislu, s obzirom na to da ove godine ima skoro 500 prijavljenih, također smatram da će najbitnije zapravo biti koliko se svatko od nas snađe u navigaciji", rekao je Dišković na početku razgovora.

Dinaric Rally 2026 donosi novo izdanje zahtjevnog rally raid natjecanja, sa startnim kampom u Kninu. Vozače motocikala, quadova i SSV vozila očekuje pet etapa dugih i do nekoliko stotina kilometara, uključujući posebne dionice kroz izazovne terene Dinarida i maratonsku etapu bez vanjske pomoći. Dinaric Rally 2026 ponovno će okupiti najbolje off-road vozače u borbi protiv vremena, terena i vlastitih granica, donoseći spektakularne prizore i nezaboravno rally iskustvo. Pratite najuzbudljivije dijelove natjecanja uživo na platformi Voyo od nedjelje, 23.08.!

Nakon desetljeća i pol vjernosti Yamahi, Dišković je napravio velik zaokret. Prelazak na novi motocikl dio je suradnje unutar Vogeovog tima s kojim već niže uspjehe na međunarodnoj sceni.

"Posljednjih petnaestak godina sam na Yamahi, ali od prošle godine smo s ATV Nauticom napravili zajedničku suradnju kao ATV Nautica Racing Team, gdje vozim Voge 800 Rally. Riječ je o izuzetnom motociklu koji je ove godine osvojio Albanija Rally, na primjer, a napravili smo zajedničku suradnju oko promocije i sudjelovanja na utrkama. Za nas je ovo druga internacionalna utrka, prva je bila Hellas Rally u svibnju i lipnju, a sada samo nastavljamo taj dogovor na Dinaric Rallyju i očekujem dobre rezultate", prokomentirao je.

Ljubitelji moto sporta moći će pratiti svaki kilometar ovogodišnjeg izdanja utrke. Dišković je iskoristio priliku i pozvao sve da budu uz vozače putem Voyo platforme.

Jako mi je drago da ove godine postoji digitalan format i digitalni mediji koji prate reli. Pozivam sve potencijalne ljubitelje moto sporta i one ljude koji prate Dakar da se aktiviraju i putem svoje aplikacije isprate Dinaric Rally u jedinstvenom izdanju i ove godine", poručio je Dišković.