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SPEKTAKULARNO /

Knin postaje središte svjetskog spektakla: 'Upisujemo se na globalnu kartu'

Knin postaje središte svjetskog spektakla: 'Upisujemo se na globalnu kartu'
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Foto: Actiongraphers

Ususret ovom spektaklu razgovarali s gradonačelnikom Knina

13.8.2026.
14:23
Vehmir Džakmić
Actiongraphers
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Krajem kolovoza, neukroćeni krajolici Dinarida ponovno će postati pozornica za jedan od najzahtjevnijih europskih rally raid događaja. Dinaric Rally, utrka koja testira granice izdržljivosti vozača i strojeva, održat će se od 22. do 28. kolovoza 2026. godine, sa srcem događanja u Kninu, a moći ćete sve pratiti na platformi Voyo.

Ususret ovom spektaklu razgovarali s gradonačelnikom Knina, Marijom Ćaćićem koji je s nama podijelio zanimljiva razmišljanja o nadolazećem događaju. 

Knin postaje središte svjetskog spektakla: 'Upisujemo se na globalnu kartu'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Što ova utrka znači za Knin i okolicu?

Nama je iznimno bitan ovaj događaj. Radi se o događaju koji se prati u cijelom svijetu. To je, zaista, jedna velika reklama za grad Knin i cijelo ovo područje. Ovim događajem grad Knin se upisujem na globalnu kartu i za avanturistički turizam. NA temelju toga izrađujemo strategiju za brendiranje Knina. Ovaj grad je jedinstven jer na jako malom području ima jako puno kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti koje su vrlo atraktivne za razvijanje ovog oblika turizma.

Knin postaje središte svjetskog spektakla: 'Upisujemo se na globalnu kartu'
Foto: Actiongraphers

Hoćete li prisustvovati događaju?

Naravno, planiram doći i sigurno ću prisustvovati nekim dijelovima događaja.

Kako komentirate to da Dinaric Rally zovu i Hrvatski Dakar?

Upravo to je posebno atraktivno i nama na ponos. Sami organizatori su, pregledavajući područje i rute, bili oduševljeni s bogatstvom prilika za takav jedan rally. Na to smo jako ponosi, kad nas netko uspoređuje s tako nekim kultnim eventom. 

Dinaridi
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