Gradić koji uništava njegova ljepota: Doslovno nam polako nestaje pred očima

Izgleda poput prizora iz nekog fantasy filma. Nekoliko kamenih kuća na vrhu visoke stijene, dok se oko njih prostiru duboke doline. S ostatkom svijeta povezuje ih samo jedan dugački most. Talijansko selo Civita di Bagnoregio jedno je od najfotogeničnijih mjesta u Europi. No njegova ljepota ima i jednu veliku manu, gradić doslovno nestaje pred našim očima.

Ovo mjestašce se nalazi u regiji Lazio, oko 120 kilometara sjeverno od Rima, a njegova je povijest toliko bogata da bi mu mnogi slavni gradovi mogli pozavidjeti. Ljudi ovdje žive već 2500 godina. Osnovali su ga Etruščani, kasnije je prošlo kroz rimsko razdoblje, a velik dio današnjeg izgleda dobilo je tijekom srednjeg vijeka i renesanse.

Leži na pješčanim sedimentima

Najveći neprijatelj mjesta upravo je ono što mu daje njegovu jedinstvenu ljepotu. Civita je izgrađena na vulkanskom tufu koji leži na mekanim glinenim i pješčanim sedimentima. Tuf je mekana, porozna stijena nastala stvrdnjavanjem vulkanskog pepela. Grad je tako podignut na vrlo nestabilnim temeljima koji teško odolijevaju utjecajima vremena. Stoljećima klizišta i erozija nagrizaju stijenu ispod grada. Rubovi se postupno urušavaju, a u prošlosti su u dolinu padale cijele kuće, kule pa čak i izvorna gradska vrata. Upravo zato Civita je dobila nadimak ''La città che muore“ – grad koji umire.

Foto: Stefano Ravera/Alamy/Profimedia

Važna je bila i 1695. godina, kada je područje pogodio snažan potres, zbog čega je Civita postala još izoliranija. Danas se do povijesnog mjesta može doći isključivo preko 300 metara dugog mosta koji prelazi dolinu Calanchi. Već je sam prelazak mosta poseban doživljaj.

No kada prijeđete most i uđete u mjesto, ostajete bez daha. Iza jedinih sačuvanih povijesnih vrata, Porta Santa Maria, kao da je vrijeme stalo. Uske ulice obrubljene su kamenim kućama, lukovima i stubištima, dok je središte mjesta trg s crkvom San Donato. Promet vozila gotovo da i ne postoji, a cijelim mjestom vlada mirna i opuštena atmosfera. Položaj visoko iznad okolnog krajolika dodatno pojačava osjećaj potpune izdvojenosti.

Foto: Fotografo01/IPA/IPA/Profimedia

Nekada je Civita bila znatno veća i imala čak pet gradskih ulaza. Potresi, klizišta i postupno iseljavanje stanovništva tijekom stoljeća potpuno su promijenili njezin izgled.

Danas ovdje tijekom cijele godine živi tek nekolicina stanovnika, dok posjetitelji dolaze iz cijelog svijeta. Tko zna kako će ovo mjesto izgledati za nekoliko godina i kada će ponovno izgubiti dio svoje iznimne ljepote.

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