Istražio je stvarnost iza globalnog fenomena 'kuća za jedan euro': 'Ovo je suludo'

San o posjedovanju šarmantne kamene kuće na Siciliji za smiješnu cijenu od jedog eura zvuči predobro da bi bilo istinito. Britanski YouTuber Ben Morris odlučio je provjeriti je li to doista moguće. U video-putopisu zaputio se u dva sicilijanska grada, Sambucu di Sicilia i Mussomeli, kako bi istražio stvarnost iza globalno poznatog fenomena "kuća za jedan euro".

Stvarnost iza cijene od jednog eura

Morris je brzo otkrio da je, iako je ponuda legitimna, cijena od jednog eura tek početna točka. Ove inicijative osmišljene su kako bi se udahnulo novi život u mjesta koja se bore s depopulacijom, privlačeći nove stanovnike i strane investicije. U razgovoru s Margheritom, lokalnom agenticom za nekretnine u Sambuci, Morris saznaje da se kuće zapravo prodaju putem dražbe. "Jedan euro je početna cijena, no kuću na kraju dobije onaj tko ponudi najviše", objašnjava ona, dodajući kako konačne cijene često dosežu i do pet tisuća eura.

No, kupoprodajna cijena samo je prvi u nizu troškova. Novi vlasnici moraju računati i na dodatne izdatke koji uključuju javnobilježničke pristojbe od otprilike 2600 eura te oko 330 eura za razne certifikate. Najvažnija stavka ugovora je obveza renovacije unutar zadanog roka, najčešće tri godine. "Morate platiti i polog od 5000 eura koji dobijete natrag kad su radovi gotovi, kako bi se osiguralo da ćete doista obnoviti kuću", ističe Morris. Cilj je spriječiti da kuće ostanu napuštene i osigurati da novi vlasnici doista doprinesu revitalizaciji zajednice.

Od ruševine do luksuza: Iskustva novih stanovnika

Unatoč skrivenim troškovima, mnogi su u ovim ponudama pronašli priliku za ostvarenje životnog sna. Jedan od najpoznatijih primjera, prikazan u videu, jest onaj Meredith Tabbone, američke financijske savjetnice koja je otkrila da njezini preci potječu upravo iz Sambuce. Svoju je kupljenu ruševinu pretvorila u luksuznu kuću za odmor, uloživši u renovaciju oko 446.000 dolara. "Ovo je suludo... mislim da je ovo najljepša kuća u kojoj sam ikad bio", komentirao je Morris oduševljeno.

S druge strane, Morris je u Mussomeliju upoznao Sommera, novog stanovnika koji je za desetak tisuća eura kupio kompleks od četiri povezane kuće. Njegov projekt je dugoročan i zahtjevan - čeka ga obnova čak 17 prostorija. Ipak, Sommer uživa u procesu i lokalnom životu. "Angela mi je poput talijanske mame, stalno mi donosi hranu", kaže on o susjedi. Njegova priča, kao i priče drugih stranaca koji su se doselili, svjedoči da je život u ovim gradovima više od same nekretnine.

Morris je i sam isprobao lokalni tempo života: vježbao je u teretani, kušao tradicionalni kolač "minni di virgini" (djevičanske grudi), za koji je kroz smijeh rekao da je "pomalo bezobrazan, ali ukusan", i zaigrao padel.

Iako komentari ispod videa upozoravaju na izazove poput nedostatka posla u ruralnim područjima, mnogi su, poput korisnika koji je napisao: "Kupio sam 'premium' kuću u Mussomeliju prošle godine. Volim posjećivati grad nekoliko puta godišnje i raditi na renovaciji. Bila je to zabavna avantura!", pronašli ispunjenje u talijanskom snu. "Dakle, je li prevara? Ne, nije. To je legitimna stvar", zaključuje Morris. "Košta li doista jedan euro? Ne baš. Ali ono što dobivate je kuća po cijeni koja je neusporediva s onom koju biste platili u Londonu ili bilo kojem drugom velikom gradu na svijetu."

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