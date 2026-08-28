Dinamo i Hajduk doznaju protivnike u europskim natjecanjima
Ždrijeb Europske i Konferencijske lige pratite na portalu Net.hr
U sjedištu UEFA-e u Nyonu se dan nakon završetka doigravanja održava ždrijeb Europske i Konferencijske lige na kojemu će hrvatski predstavnici, Dinamo i Hajduk, doznati protivnike u ligaškom dijelu natjecanja.
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Ždrijeb počinje u 13.00 sati
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Dinamo je u play-offu za Ligu prvaka kroz dvije utakmice poražen 5-3 od Vikinga te je izborio Europsku ligu, dok je Hajduk, nakon što je put započeo u kvalifikacijama za Europsku ligu, ispao u Konferencijsku ligu i tamo u play-offu pobijedio Rakow te nakon 16 godina izborio ligašku fazu nekog europskog natjecanja. Rijeka je svoj put završila u play-offu za isto natjecanje protiv jakog Midtjyllanda.
Hrvatska tako ima dva predstavnika u Europi ove godine, jednog u Europskoj ligi, drugog u Konferencijskoj ligi, a protiv koga će Dinamo, odnosno Hajduk igrati, saznat ćemo u petak u 13 sati.
Dinamo je smješten u drugu jakosnu skupinu Europske lige, a Hajduk u petu jakosnu skupinu Konferenijske lige.
Potencijalni protivnici Dinama:
Prva jakosna skupina: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille
Druga jakosna skupina: Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union SG, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Stade Rennais, Anderlecht
Treća jakosna skupina: Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta Vigo
Četvrta jakosna skupina: Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Beer Ševa, NEC Nijmegen, OFI Crete, Lillestrøm, Levski Sofia, Ararat-Armenia
Potencijalni protivnici Hajduka
Prva jakosna skupina: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, AS Monaco, FC Copenhagen
Druga jakosna skupina: Midtjylland, Crvena zvezda, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton
Treća jakosna skupina: Lugano, Getafe, KuPS, Twente, Borac Banja Luka, Sint-Truiden
Četvrta jakosna skupina: Lincoln Red Imps, Brann, Hearts, Kairat, Trabzonspor, Universitatea Craiova
Peta jakosna skupina: Riga FC, Jablonec, AGF, Nordsjælland, Inter d'Escaldes
Šesta jakosna skupina: Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia
Dinamo izvlači po dva protivnika iz svake jakosne skupine, dok Hajduk izvlači po jednog. To je zato što Europska liga ima četiri jakosne skupine i osam utakmica u ligaškoj fazi, dok Konferencijska ima šest jakosnih skupina i šest utakmica u ligaškoj fazi.
Prve utakmice Europske i Konferencijske lige igrat će se 16. i 17. rujna.