Evo što dalmatinska jela čini autentičnima

Upravo zato projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje, koji je Mastercard pokrenuo s ciljem očuvanja i promocije hrvatske gastronomske baštine, nije pokušao pronaći „jedinu ispravnu" recepturu. Zadatak stručne radne skupine bio je mnogo zahtjevniji - utvrditi što šest dalmatinskih klasika čini autentičnima i koje su njihove zajedničke karakteristike, bez obzira na lokalne varijacije.

Rezultat su prve referentne recepture za brudet, pašticadu s njokima, crni rižoto, riblju juhu, ribu na gradele s blitvom i mariniranu ribu (savur). Na njima su tjednima radili chefovi Marin Medak, Hrvoje Zirojević, Braco Sanjin, Vjeko Bašić, Marijo Curić te gastro savjetnici Radovan Marčić i Dino Galvagno, analizirajući brojne tradicionalne recepture i iskustva iz različitih dijelova Dalmacije.

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Cilj pritom nije bio odrediti koja je verzija pojedinog jela najbolja. Hrvatska gastronomska baština upravo u svojim različitostima pronalazi najveću vrijednost. Ono što su članovi radne skupine željeli sačuvati jesu elementi koji tim jelima daju identitet, od odabira namirnica i tehnika pripreme do postupaka koji su se desetljećima prenosili uglavnom usmenom predajom.

Svako od tih jela nastalo je u sasvim konkretnim životnim okolnostima. Brudet je bio način da se iskoristi dnevni ulov, savur metoda očuvanja ribe u vrijeme kada nije bilo hladnjaka, a riba na gradele primjer kuhinje koja kvalitetu namirnice stavlja ispred složenih tehnika pripreme. Pašticada je zauzimala posebno mjesto na svečanim obiteljskim stolovima, dok je crni rižot od ribarskih kuhinja s vremenom postao jedno od najprepoznatljivijih jela hrvatske gastronomije.

„Miris morskog jutra na tanjuru – to je ono što želim prenijeti gostima“, kaže chef Hrvoje Zirojević, član stručne radne skupine projekta, opisujući filozofiju dalmatinske kuhinje.

Foto: Promo

Projekt pritom ne završava Dalmacijom. Tijekom pet godina obuhvatit će različite hrvatske regije i njihova reprezentativna jela, s ciljem stvaranja svojevrsne baze znanja o hrvatskoj gastronomskoj baštini. Uz standardizirane recepture razvijaju se edukacije za mlade chefove, stručni sadržaji i digitalna platforma koja tradicionalnu kuhinju približava široj javnosti.

Prvi rezultati tog rada već su dostupni svima koji žele upoznati autentične okuse Dalmacije. Korisnici Mastercard kartica na platformi priceless.com/uplift mogu besplatno preuzeti svih šest standardiziranih recepata, a uz detaljne pisane upute pogledati i video pripreme u kojima chef Marin Medak, voditelj stručne radne skupine projekta, korak po korak pokazuje kako nastaju dalmatinski klasici čiji se okusi i priče prenose generacijama.