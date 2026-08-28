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Onečišćeno more ispred poznatog hotela u Orebiću, Zavod: 'Utvrđena je prisutnost fekalija'

Onečišćeno more ispred poznatog hotela u Orebiću, Zavod: 'Utvrđena je prisutnost fekalija'
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Foto: shutterstock, ilustracija

Onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom osmog redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

28.8.2026.
11:40
Hina
shutterstock, ilustracija
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Na plaži Hotela Bellevue u Orebiću zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli do daljnjega se ne preporučuje kupanje, upozorila je u petak Dubrovačko-neretvanska županija.

Onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom osmog redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

„Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Hotela Bellevue u Orebiću prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli“, navode iz Zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

OrebićOnečišćenje MoraEscherichia Coli
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