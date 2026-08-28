FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIVUKAO PAŽNJU /

Sergej Trifunović oglasio se nakon smrti Ratka Mladića: 'Kad će Šešelj, zna li se išta'

Sergej Trifunović oglasio se nakon smrti Ratka Mladića: 'Kad će Šešelj, zna li se išta'
×
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Glumac je i ranije javno iskazivao svoje stavove o ratnim zločinima počinjenima tijekom rata u Bosni i Hercegovini

28.8.2026.
12:10
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Srbijanski glumac Sergej Trifunović (53) oglasio se nakon vijesti o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, no njegovu smrt nije izravno komentirao.

Trifunović se na društvenoj mreži X oglasio kratkom objavom u kojoj se osvrnuo na još jednog osuđenog ratnog zločinca - Vojislava Šešelja. Glumac je pritom postavio pitanje koje je izazvalo brojne reakcije.

„Kad će Šešelj, zna li se išta“, napisao je Trifunović.

Sergej Trifunović oglasio se nakon smrti Ratka Mladića: 'Kad će Šešelj, zna li se išta'
Foto: X/Screenshot

Glumac je i ranije javno iskazivao svoje stavove o ratnim zločinima počinjenima tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Tako je 11. srpnja, na godišnjicu genocida u Srebrenici, na Instagramu podijelio poruku sjećanja „Pamtimo Srebrenicu“.

Podsjetimo, nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u 85. godini, objavila je u četvrtak Radio-televizija Srbije.

Mladić se nalazio u pritvorskoj bolnici i bio pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Sergej TrifunovićRatko Mladić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike