Sergej Trifunović oglasio se nakon smrti Ratka Mladića: 'Kad će Šešelj, zna li se išta'
Glumac je i ranije javno iskazivao svoje stavove o ratnim zločinima počinjenima tijekom rata u Bosni i Hercegovini
Srbijanski glumac Sergej Trifunović (53) oglasio se nakon vijesti o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, no njegovu smrt nije izravno komentirao.
Trifunović se na društvenoj mreži X oglasio kratkom objavom u kojoj se osvrnuo na još jednog osuđenog ratnog zločinca - Vojislava Šešelja. Glumac je pritom postavio pitanje koje je izazvalo brojne reakcije.
„Kad će Šešelj, zna li se išta“, napisao je Trifunović.
Glumac je i ranije javno iskazivao svoje stavove o ratnim zločinima počinjenima tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Tako je 11. srpnja, na godišnjicu genocida u Srebrenici, na Instagramu podijelio poruku sjećanja „Pamtimo Srebrenicu“.
Podsjetimo, nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u 85. godini, objavila je u četvrtak Radio-televizija Srbije.
Mladić se nalazio u pritvorskoj bolnici i bio pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.