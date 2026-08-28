Zbog srpskog veličanja Mladića, traži se hitna reakcija Vlade: 'Moramo povući granicu'

Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak (HDZ/EPP) i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara (HDZ) u petak su oštro osudili potez predsjednika crnogorskog parlamenta koji je javno izrazio sućut obitelji osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

''Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osoba koja zavređuje najdublji prezir. Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama'' objavila je na svojoj Facebook stranici zastupnica Glavak, ujedno i članica Izaslanstva u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore.

Time je reagirala na objavu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je na X-u napisao da je ''izrazio sućut Darku Mladiću, u svoje ime i u ime stranke Nova srpska demokracija, povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića''.

Glavak ističe da Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije, stoga njegove poruke imaju posebnu političku težinu.

'Crna Gora ne može graditi EU budućnost okrećući joj leđa'

''Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva. Europski put zahtijeva jasno suočavanje s prošlošću i poštovanje pravomoćnih presuda međunarodnih sudova'', poručila je.

Zastupnik Krstulović Opara na X-u je rekao da ga Mandićeva objava nije nimalo iznenadila.

''Tragično je za zemlju kandidatkinju za EU kada ovo potpiše predsjednik Skupštine. Takvoj državi nema mjesta u EU i to sam više puta kazao kolegama u EU. Mi nećemo ratificirati ugovor o pristupu'', napisao je HDZ-ov zastupnik.

Most: Tražimo najoštriju moguću diplomatsku reakciju

Iz stranke Most u petak su osudili odluku da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan u Srbiji uz najviše državne počasti, upozorivši da nikada nije odgovarao za zločine u Škabrnji. Od hrvatske Vlade Most je zatražio „najoštriju moguću diplomatsku reakciju“, umjesto „uobičajenog kalkuliranja s Beogradom“.

Most u priopćenju ističe da najava državnog ispraćaja Ratka Mladića uz najviše državne počasti, nije tek još jedna provokacija iz Beograda, nego je politička poruka o odnosu današnje Srbije prema ratnoj politici devedesetih, njezinim vojnim protagonistima i njihovim žrtvama.

Podsjećaju pritom da Hrvatska ima poseban razlog reagirati jer je Mladić, pravomoćno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, prije nego što je postao jedan od glavnih vojnih protagonista rata u BiH, ratnu karijeru gradio upravo na hrvatskom tlu kao zapovjednik snaga JNA.

"Mladić je otišao s ovoga svijeta bez odgovornosti za Škabrnju, jedno od mjesta koja su ostala trajnim simbolom stradanja hrvatskih civila i brutalnosti velikosrpske agresije“, poručuju iz Mosta.

Naglašavaju da državni ispraćaj Ratka Mladića ne može biti tretiran kao privatna stvar njegove obitelji niti se može opravdavati protokolom i generalskim činom.

'Ako držimo do žrtava, moramo povući granicu'

"Onoga trenutka kada država svoju vojsku, institucije i najviše počasti stavi u službu ispraćaja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, ona više ne odaje počast samo mrtvom čovjeku, nego šalje poruku o vlastitom odnosu prema njegovu ratnom nasljeđu“, upozoravaju.

Zbog toga od Vlade očekuju najoštriju moguću diplomatsku reakciju, a ne, kako navode, uobičajeno kalkuliranje s Beogradom i nekoliko pažljivo odmjerenih rečenica kojima se nastoji izbjeći bilo kakva oštrija poruka.

"Država koja drži do svojih žrtava mora znati povući granicu preko koje se ne prelazi“, poručuju iz Mosta.

Istodobno, smatraju i da Hrvatska mora otvoriti i pitanje zašto Mladić nikada nije odgovarao za zločine počinjene tijekom rata u Hrvatskoj.

"Moramo imati hrabrosti postaviti neugodno pitanje i sebi: kako smo dopustili da čovjek koji je zapovijedao snagama JNA u Hrvatskoj, čije je ime neraskidivo vezano uz rat koji je iza sebe ostavio razorena hrvatska mjesta, mrtve civile i protjerane ljude, umre a da za Škabrnju nikada nije odgovarao?“, navode.

Stoga, Hrvatska nema pravo dopustiti da protek vremena potisne odgovornost za ratne zločine i obvezu prema žrtvama.

"To pitanje dugujemo mrtvima, njihovim obiteljima i Hrvatskoj koja nema pravo zaboraviti samo zato što je od rata prošlo trideset i pet godina“, stoji u priopćenju.