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NEOČEKIVANI POTEZI /

Osveta je slatka kada se servira hladna: Ovi ljudi nisu ostali dužni onima koji su ih naljutili

Osveta je slatka kada se servira hladna: Ovi ljudi nisu ostali dužni onima koji su ih naljutili
Foto: Reddit
Ponekad ljudi ne zaboravljaju nepravdu tako lako. Kada ih netko povrijedi, neki odluče uzvratiti na neočekivan način - ne uvijek ljutnjom, nego domišljatošću. Jedni su vratili tuđe smeće onome tko ga je nepropisno bacio, drugi su pronašli kreativne načine da pokažu koliko ih je nečiji postupak naljutio, a neki su jednostavno pustili da vrijeme pokaže tko je bio u pravu. Najzanimljivije osvete često nisu one velike i dramatične, već male, promišljene i pomalo ironične. One pokazuju ljudsku potrebu za pravdom i želju da druga strana osjeti barem dio onoga što je sama prouzročila. Ipak, najbolja osveta ponekad nije uzvratiti istom mjerom - nego dokazati da nas tuđa nepravda nije slomila.
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Osveta je slatka kada se servira hladna, a neki ljudi doista znaju pronaći kreativne načine kako uzvratiti onima koji su ih naljutili. Umjesto velikih svađa i sukoba, odlučili su se za male, ali itekako pamtljive poteze koji su njihove protivnike ostavili bez riječi.

Od neobičnih podvala do savršeno tempiranih odgovora, ove priče pokazuju da domišljatost ponekad može biti najbolji način za uzvrat.

Pronašli smo najurnebesnije primjere osvete koje su ljudi podijelili na Redditu, a neki od njih zvuče toliko nevjerojatno da ih je teško zaboraviti. Iako su situacije često počele ljutnjom ili nepravdom, završile su na način koji je nasmijao tisuće korisnika.

28.8.2026.
13:17
Webcafe.hr
Reddit
OsvetaKaosRedditPrizor
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