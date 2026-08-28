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Ovakvu plavušu teško je ne primijetiti: U crvenom topu ukrala pažnju na Špancirfestu

Ovakvu plavušu teško je ne primijetiti: U crvenom topu ukrala pažnju na Špancirfestu
Foto: Špancirfest
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Četvrtak, sedmi dan Špancirfesta, donio je sunčano i živahno izdanje omiljenog varaždinskog festivala. Brojni programi ponovno su izmamili Varaždince i njihove goste na ulice grada, a dobra atmosfera vladala je na svakom koraku.

Šarolika publika, zanimljivi festivalski prizori i brojna poznata lica našli su se pred objektivima fotografa, no posebnu pažnju privukla je lijepa plavuša u crvenom topu koja je svojim stajlingom, ali i osmijehom od milijun dolara, ukrala pozornost.

Tko je sve prošetao gradskim ulicama i kakva je atmosfera vladala sedmog dana Špancirfesta, pogledajte u našoj fotogaleriji.

 

Galeriju sa Špancirfesta donosi Varazdinski.net.hr 

28.8.2026.
10:44
Hot.hr
Špancirfest
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