Ovakvu plavušu teško je ne primijetiti: U crvenom topu ukrala pažnju na Špancirfestu

Četvrtak, sedmi dan Špancirfesta, donio je sunčano i živahno izdanje omiljenog varaždinskog festivala. Brojni programi ponovno su izmamili Varaždince i njihove goste na ulice grada, a dobra atmosfera vladala je na svakom koraku.

Šarolika publika, zanimljivi festivalski prizori i brojna poznata lica našli su se pred objektivima fotografa, no posebnu pažnju privukla je lijepa plavuša u crvenom topu koja je svojim stajlingom, ali i osmijehom od milijun dolara, ukrala pozornost.

Tko je sve prošetao gradskim ulicama i kakva je atmosfera vladala sedmog dana Špancirfesta, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Galeriju sa Špancirfesta donosi Varazdinski.net.hr