Ovakvu plavušu teško je ne primijetiti: U crvenom topu ukrala pažnju na Špancirfestu

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Vjenčanje koje je završilo tragedijom: Ovako je Diana izgledala na dan koji je promijenio sve
Četvrtak, sedmi dan Špancirfesta, donio je sunčano i živahno izdanje omiljenog varaždinskog festivala. Brojni programi ponovno su izmamili Varaždince i njihove goste na ulice grada, a dobra atmosfera vladala je na svakom koraku.
Šarolika publika, zanimljivi festivalski prizori i brojna poznata lica našli su se pred objektivima fotografa, no posebnu pažnju privukla je lijepa plavuša u crvenom topu koja je svojim stajlingom, ali i osmijehom od milijun dolara, ukrala pozornost.
Tko je sve prošetao gradskim ulicama i kakva je atmosfera vladala sedmog dana Špancirfesta, pogledajte u našoj fotogaleriji.
Galeriju sa Špancirfesta donosi Varazdinski.net.hr