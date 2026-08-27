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Kolovoz u Slavoniji bio je baš vruć: Ove legice pobrinule su se da pogledi ne miruju

Kolovoz u Slavoniji bio je baš vruć: Ove legice pobrinule su se da pogledi ne miruju
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Slavonke su još jednom pokazale zašto ih prati glas jednih od najljepših djevojaka u Hrvatskoj. Osmijesi, samouvjereni pogledi i ona posebna, prirodna ljepota koju je teško ne primijetiti obilježili su kolovoške ulice, a svaka od naših favoritkinja imala je nešto svoje.

Plavuše, brinete, crvenokose, nježne ili zavodljive - teško je izdvojiti samo jednu. Jedno je sigurno: slavonski šarm ponovno je došao do punog izražaja, a ove su djevojke svojim izgledom i pojavom itekako ostavljale dojam. 

Portal SiB.hr svakoga dana predstavlja svoju Legicu dana, a ostale djevojke koje su svojim šarmom privukle objektiv možete pogledati upravo tamo.

27.8.2026.
17:49
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
Legice DanaKolovozLjetoSlavonke
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