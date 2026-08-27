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BEZVREMENSKE LJEPOTICE /

Sandra Bullock i Nicole Kidman ukrale show na premijeri: Izgledaju kao da im je 20

Sandra Bullock i Nicole Kidman ukrale show na premijeri: Izgledaju kao da im je 20
Foto: Stephen Lock/Zuma Press/Profimedia
Gotovo 30 godina nakon prvog filma Practical magic, Bullock i Kidman ponovno su stale jedna uz drugu kao sestre Sally i Gillian Owens i zablistale na premijeri.
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Sandra Bullock (62) i Nicole Kidman (59) ponovno su privukle sve poglede, ovoga puta na londonskoj premijeri dugoočekivanog nastavka kultnog filma Practical Magic. Gotovo tri desetljeća nakon što su prvi put utjelovile sestre i vještice Sally i Gillian Owens, glumice su se vratile svojim legendarnim ulogama i pokazale da godine za njih očito nisu nikakva prepreka.

Bullock je na crveni tepih stigla u upečatljivoj leopard Givenchy haljini s korzetiranim gornjim dijelom, velikom mašnom i visokim prorezom. Nicole je, pak, zablistala u prilagođenoj Chanel kreaciji prekrivenoj šljokicama, biserima i zlatnim lancima.

Iako imaju 62 i 59 godina, obje su svojim izgledom izazvale lavinu komentara, a mnogima je teško povjerovati da je od prvog Practical Magic prošlo gotovo 30 godina. Njihova kemija ostala je ista, a sudeći prema premijeri, čarolija između Sally i Gillian nije nimalo nestala.

Uz Bullock i Kidman u nastavku se pojavljuju i Joey King, Maisie Williams, Stockard Channing te Dianne Wiest.

27.8.2026.
9:01
Hot.hr
Stephen Lock/Zuma Press/Profimedia
Sandra BullockNicole KidmanZgodne ženePremijera Filma
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