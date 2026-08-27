Sandra Bullock i Nicole Kidman ukrale show na premijeri: Izgledaju kao da im je 20

Sandra Bullock (62) i Nicole Kidman (59) ponovno su privukle sve poglede, ovoga puta na londonskoj premijeri dugoočekivanog nastavka kultnog filma Practical Magic. Gotovo tri desetljeća nakon što su prvi put utjelovile sestre i vještice Sally i Gillian Owens, glumice su se vratile svojim legendarnim ulogama i pokazale da godine za njih očito nisu nikakva prepreka.

Bullock je na crveni tepih stigla u upečatljivoj leopard Givenchy haljini s korzetiranim gornjim dijelom, velikom mašnom i visokim prorezom. Nicole je, pak, zablistala u prilagođenoj Chanel kreaciji prekrivenoj šljokicama, biserima i zlatnim lancima.

Iako imaju 62 i 59 godina, obje su svojim izgledom izazvale lavinu komentara, a mnogima je teško povjerovati da je od prvog Practical Magic prošlo gotovo 30 godina. Njihova kemija ostala je ista, a sudeći prema premijeri, čarolija između Sally i Gillian nije nimalo nestala.

Uz Bullock i Kidman u nastavku se pojavljuju i Joey King, Maisie Williams, Stockard Channing te Dianne Wiest.