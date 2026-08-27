Kaos kakav Liga prvaka ne pamti: Makljaža bez presedana šokirala Europu

U noći koja je trebala biti slavljenička za turski nogomet, uzvratna utakmica doigravanja za Ligu prvaka između Lyona i Fenerbahçea pretvorila se u ružnu epizodu ispunjenu kaosom. Dok je Fenerbahçe slavio pobjedu od 2:1 i povijesni plasman u grupnu fazu nakon dugih 17 godina čekanja, na terenu Groupama stadiona odvijala se prava drama. U samom središtu oluje našao se Mattéo Guendouzi, veznjak turskog kluba i bivši igrač Marseillea, čije su provokacije nakon posljednjeg zvižduka bile okidač za opći metež koji je zasjenio sportski uspjeh.

Da ovo neće biti obična nogometna večer, bilo je jasno danima unaprijed. Francuske vlasti utakmicu su proglasile susretom visokog rizika, svrstavši je na četvrtu od pet razina opasnosti. Sjećanja na nasilne scene s utakmice Lyon-Beşiktaş iz 2017. bila su i dalje svježa. Uprava Lyona poduzela je drastične mjere, poništivši najmanje 437 ulaznica kupljenih od strane navijača Fenerbahçea kako bi spriječila njihov ulazak na domaće tribine.

U Lyon je ipak stiglo oko dvije tisuće gostujućih navijača. Atmosferu su dodatno podgrijali domaći ultrasi vatrometom ispred hotela igrača Fenerbahçea, pokušavajući im poremetiti san. No, prava iskra zapaljena je na terenu. Mattéo Guendouzi, igrač omražen u Lyonu ne samo zbog svoje prošlosti u redovima njihovog najvećeg rivala, Olympique de Marseillea, već i zbog svog karakternog stila igre, od početka je bio na meti zvižduka. Njegov odgovor bio je trenutan: već tijekom zagrijavanja okrenuo se prema tribinama i publici pokazao srednje prste, gesta koja je nagovijestila da s njegove strane neće biti suzdržavanja.

S takvim nabojem utakmica je bila predodređena za dramu. Nakon 1:1 u Istanbulu, obje su momčadi u uzvrat ušle s imperativom pobjede. Fenerbahçe je šokirao Groupama stadion s dva brza gola. Prvo je Vedat Muriqi u 24. minuti pogodio za vodstvo, a samo četiri minute kasnije Archie Brown udvostručio je prednost. Nada se za Lyon vratila u 61. minuti kada je Malick Fofana sjajnim volejem smanjio na 1:2. Uslijedio je potpuni pritisak Lyona, koji je postigao dva gola. Međutim, slavlje je oba puta bilo kratkog vijeka. I gol Loïsa Opende i onaj Kaila Boudachea poništeni su nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa, što je dodatno pojačalo frustraciju domaćih. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. Fenerbahçe je osigurao prolazak, a Lyon se morao pomiriti s Europskom ligom, što je poraz koji nosi i teške financijske posljedice.

Dok su igrači Fenerbahçea slavili ogroman uspjeh, Mattéo Guendouzi započeo je svoj sramotni šou. Umjesto slavlja sa suigračima, okrenuo se prema kameri i, s osmjehom na licu, dvaput uzviknuo "Allez l'OM!", jasnu provokaciju usmjerenu prema navijačima Lyona. Nastavio je s uvredama i gestikulacijama, pokazujući rukom znak popularnog repera iz Marseillea, Jula, što je bila kap koja je prelila čašu. Njegovo ponašanje izazvalo je bijesnu reakciju Lyonovih igrača i naguravanje. Ubrzo je situacija potpuno izmakla kontroli. Jedan navijač Lyona preskočio je ogradu, utrčao na teren i kod tunela pokušao fizički nasrnuti na Guendouzija. U tom trenutku nastao je opći metež. Igrači i članovi stožera obje momčadi, zajedno s osiguranjem, stvorili su gužvu na ulazu u tunel, u scenama koje ne priliče vrhunskom sportu. Snimke prikazuju scene kaosa, a prema nekim izvještajima, u gužvi je ozlijeđen i jedan član osoblja Lyona.

Spustio se zastor na jednu od najturbulentnijih europskih noći za Lyon, no priča vjerojatno nije gotova. Incidenti nakon utakmice, a posebno ponašanje Mattéa Guendouzija, zasigurno će se naći pod povećalom UEFA-inih disciplinskih tijela. I dok Fenerbahçe s pravom slavi povratak u elitu, mrlja bačena na ovu pobjedu teško će se isprati.