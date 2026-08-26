Oni su najpametniji likovi iz filmova i serija: Pogledajte tko ima IQ viši od 160

Od briljantnih detektiva i genijalnih znanstvenika do šahovskih čuda i hakerica, filmski i televizijski svijet prepun je likova čija inteligencija nadilazi ono što možemo zamisliti. Neki se oslanjaju na nevjerojatno pamćenje, drugi na sposobnost dedukcije, a treći na genijalno strateško razmišljanje.

U galeriji donosimo neke od najpametnijih likova s malih i velikih ekrana, među kojima su Sherlock Holmes, Hermione Granger, Patrick Jane, Michael Scofield, Beth Harmon i mnogi drugi. Posebno se ističu Sheldon Cooper i Spencer Reid, čiji se IQ penje na čak 187, dok hrvatska junakinja Marina Kapov ima IQ 160.

A ako želite upoznati Marinu Kapov i njezin nevjerojatni um, „IQ 160“ gledajte na VOYO-u kao prvu VOYO Original seriju.