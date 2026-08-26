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PRAVI GENIJALCI /

Oni su najpametniji likovi iz filmova i serija: Pogledajte tko ima IQ viši od 160

Oni su najpametniji likovi iz filmova i serija: Pogledajte tko ima IQ viši od 160
Foto: Warner Bros/Pacific coast news/Profimedia
Hermione Granger, koju je u filmskom serijalu utjelovila Emma Watson, jedna je od najpametnijih vještica svoje generacije. Već od školskih dana pokazuje iznimnu sposobnost učenja, brzo usvaja nova znanja i često upravo ona pronalazi rješenje kada se Harry i Ron nađu u problemima.
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Od briljantnih detektiva i genijalnih znanstvenika do šahovskih čuda i hakerica, filmski i televizijski svijet prepun je likova čija inteligencija nadilazi ono što možemo zamisliti. Neki se oslanjaju na nevjerojatno pamćenje, drugi na sposobnost dedukcije, a treći na genijalno strateško razmišljanje.

U galeriji donosimo neke od najpametnijih likova s malih i velikih ekrana, među kojima su Sherlock Holmes, Hermione Granger, Patrick Jane, Michael Scofield, Beth Harmon i mnogi drugi. Posebno se ističu Sheldon Cooper i Spencer Reid, čiji se IQ penje na čak 187, dok hrvatska junakinja Marina Kapov ima IQ 160.

A ako želite upoznati Marinu Kapov i njezin nevjerojatni um, „IQ 160“ gledajte na VOYO-u kao prvu VOYO Original seriju.

26.8.2026.
20:04
Hot.hr
Profimedia
Iq 160Marina KapovDajana ČuljakHermione GrangerSherlock Holmes
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