Dok se mi već tjednima 'krčkamo', ovu metropolu iznenadile su snježne pahulje

Snijeg koji je u ponedjeljak prekrio grad u Boliviji La Paz oduševio je lokalne stanovnike, ali i napravio izazov, budući da nisu navikli na velike količine snijega. Došlo je do problema u prometu i poljoprivredi. Iako u La Pazu snijeg pada rijetko, na okolnim planinskim prijevojima i u susjednom, El Altu, uobičajena je pojava. La Paz se nalazi na nadmorskoj visini od oko 3600 metara, ali njegova specifična mikroklima u dubokom kanjonu štiti ga od stalnih snježnih oborina.

Zima u Boliviji traje od svibnja do listopada i uglavnom je suha i sunčana. Temperature noću padaju blizu nule, ali nema vlage potrebne za snijeg. Glavnina oborina pada od studenog do ožujka, no tada su temperature u gradu previsoke za snijeg, pa u samom La Pazu pada jaka kiša, dok snijeg pokriva samo okolne andske vrhove.

Središte La Paza leži u kotlini koja je toplija od okolnog platoa Altiplana. Zato se često dogodi da El Alto (na 4150 metara) zabijeli snijeg, dok u nižem La Pazu u isto vrijeme samo pada kiša. Iznimke se događaju vrlo rijetko prilikom ekstremnih klimatskih anomalija, kada hladne polarne fronte s juga donesu vlagu usred zime, što može uzrokovati kratkotrajne snježne oluje i u samoj okolici grada.