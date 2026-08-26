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Prizor koji rijetko viđamo: Predivnih 40 fotografija duge koje će vas oduševiti

Prizor koji rijetko viđamo: Predivnih 40 fotografija duge koje će vas oduševiti
Foto: Valentina Hađina
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Duga je jedan od najprepoznatljivijih i najljepših prirodnih prizora, a njezine jarke boje i karakterističan luk na nebu stoljećima privlače pažnju ljudi diljem svijeta. Nastaje kada Sunčeva svjetlost prolazi kroz kapljice vode u atmosferi, pri čemu se svjetlost lomi, odbija i razlaže na spektar boja koji ljudsko oko prepoznaje kao dugu. Najčešće se pojavljuje nakon kiše, kada Sunce ponovno proviri kroz oblake, zbog čega je njezina pojava kratkotrajna i često djeluje kao poseban trenutak u svakodnevnom prizoru.

Upravo su prolaznost i neobična ljepota duge kroz povijest potaknule brojna vjerovanja pa se u različitim kulturama povezivala s božanskim znakovima, nadom, srećom i obećanjem boljih vremena. Jedno od najpoznatijih vjerovanja dugu opisuje kao most koji povezuje nebo i Zemlju, dok se u nekim predajama smatrala znakom mira i blagoslova.

I danas ljudi dugu rado fotografiraju jer se njezina pojava ne može unaprijed točno predvidjeti, a svaki prizor može izgledati drukčije ovisno o svjetlosti, oblacima i mjestu promatranja. Poslali ste nam mnoštvo fotografija duge, a među njima smo izdvojili 40 nama najzanimljivijih.

Pogledajte u galeriji posebne fotografije duga snimljenih diljem Hrvatske.

26.8.2026.
12:02
Magazin.hr
Valentina Hađina
DugaDugeHrvatskaPutovanja
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